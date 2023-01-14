Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu

Yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.

Çiftin, Luna ve Miles adında iki çocuğu bulunuyor.