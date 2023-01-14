Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu

Yaklaşık iki sene önce düşük yapan ABD’li model Chrissy Teigen, eşi John Legend ile üçüncü kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.

Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu - 1

Ünlü şarkıcı John Legend ve model Chrissy Teigen, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybettiklerini paylaşmıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran 37 yaşındaki model doğum yaptı.

Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu - 2

EŞİ KONSERDE AÇIKLADI

Teigen’in doğum haberini ise eşi John Legend konser esnasında verdi. 43 yaşındaki şarkıcı küçük bir gruba verdiği özel bir konserde “Bu sabah bizim ufaklık dünyaya geldi” yorumunda bulundu.

Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu - 3

Legend bu mutlu haberi dinleyicilerle paylaşırken “Ne kadar güzel bir gün” ifadelerini kullandı.

Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu - 4

Yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.

Çiftin, Luna ve Miles adında iki çocuğu bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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