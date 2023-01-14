Chrissy Teigen ve John Legend üçüncü kez bebek sahibi oldu

Ünlü şarkıcı John Legend ve model Chrissy Teigen, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybettiklerini paylaşmıştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran 37 yaşındaki model doğum yaptı.
Teigen’in doğum haberini ise eşi John Legend konser esnasında verdi. 43 yaşındaki şarkıcı küçük bir gruba verdiği özel bir konserde “Bu sabah bizim ufaklık dünyaya geldi” yorumunda bulundu.
Legend bu mutlu haberi dinleyicilerle paylaşırken “Ne kadar güzel bir gün” ifadelerini kullandı.
Yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.
Çiftin, Luna ve Miles adında iki çocuğu bulunuyor.