Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti
Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmi 14 Temmuz'da vizyona girdi. Serinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibinin, Kapalıçarşı'da keşif yaptığı görüntüler sızmıştı. İddialara göre, yönetmen ikinci filmi İstanbul'da çekmekten vazgeçti.
DEVAM FİLMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ülkemizde vizyona girdi. Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, izleyiciyle buluşmaya devam ederken serinin ikinci bölümü için çalışmalar başladı.