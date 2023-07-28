Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti

DEVAM FİLMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ülkemizde vizyona girdi. Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, izleyiciyle buluşmaya devam ederken serinin ikinci bölümü için çalışmalar başladı.