Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmi 14 Temmuz'da vizyona girdi. Serinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibinin, Kapalıçarşı'da keşif yaptığı görüntüler sızmıştı. İddialara göre, yönetmen ikinci filmi İstanbul'da çekmekten vazgeçti.

Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti - 1

DEVAM FİLMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ülkemizde vizyona girdi. Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, izleyiciyle buluşmaya devam ederken serinin ikinci bölümü için çalışmalar başladı.

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Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti - 2

KAPALIÇARŞI'DA KEŞİF YAPTILAR

Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma"nın devam filminin bir bölümünü çekmek için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.

Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti - 3

YÖNETMEN VAZGEÇTİ

Tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezen yönetmenin filmi İstanbul'da çekmekten vazgeçtiği iddia edildi.

Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti - 4

Keşif yapan ekibin görüntülerinin sosyal medyaya sızması nedeniyle gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği ve bu nedenle çekimlerin iptal edildiği iddia edildi.

Christopher McQuarrie Görevimiz Tehlike'yi İstanbul'da çekmekten vazgeçti - 5

"Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"de insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt’ın hikayesi anlatılıyor. 

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