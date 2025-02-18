Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması

Çılgın Bediş dizisindeki "Oktay" karakteriyle akıllarda yer eden Cenk Torun'un Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması - 1

Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılında Nevin Torun ile dünyaevine girdi.

Sabah'ın haberine göre, oyuncunun 24 yıllık eşi  Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.

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Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması - 2

40 MİLYON TAZMİNAT TALEP ETTİ

Torun'un iddiasına göre, eşi kendisini aldatıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması - 3

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar oyuncunun maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması - 4

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Nevin Torun'un, oyuncu ile rol arkadaşı Mahassine Merabet'le arasındaki samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı belirtildi.

Cenk Torun'un bekar hayatına özendiği, kendini boşanmış biri gibi gösterdiğini ileri süren Nevin Torun, kayınvalidesinden de gerekli desteği görmediğini ileri sürdü Cenk Torun'un rol arkadaşı Merabet'e kıymetli hediyeler aldığı da iddialar arasında.

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