Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması

40 MİLYON TAZMİNAT TALEP ETTİ

Torun'un iddiasına göre, eşi kendisini aldatıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.