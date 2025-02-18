Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun boşanıyor! 24 yıllık eşinden ihanet suçlaması
Çılgın Bediş dizisindeki "Oktay" karakteriyle akıllarda yer eden Cenk Torun'un Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılında Nevin Torun ile dünyaevine girdi.
Sabah'ın haberine göre, oyuncunun 24 yıllık eşi Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.