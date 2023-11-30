Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü

"SİZ EZİKLERDEN YILDIM"

"Renaissance adında bir film yapıyor. Tüm tema gümüş üzerine. Siz de gelip cildini beyazlatıp beyaz bir kadın olmaya çalıştığını söylüyorsunuz" diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını belirten Knowles "Siz eziklerden yıldım" dedi.

Beyonce ise konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.