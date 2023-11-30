Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin turne filminin prömiyerindeki görüntüsü gündem oldu. Cilt rengini beyazlattığı iddiasıyla tepki çeken yıldızın yardımına annesi Tina Knowles koştu.
PRÖMİYERİN YILDIZIYDI
Yedi yıl aradan sonra çıktığı "Rönesans" (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turnesini beyazperdeye taşıdı. Beyonce: Renaissance World Tour adlı filmin galası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Galanın en dikkat çeken ismi ise şüphesiz filmin yıldızı Beyonce idi.
Ancak şarkıcının filminden ziyade ten rengi gündem oldu.