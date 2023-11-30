Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin turne filminin prömiyerindeki görüntüsü gündem oldu. Cilt rengini beyazlattığı iddiasıyla tepki çeken yıldızın yardımına annesi Tina Knowles koştu.

Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü - 1

PRÖMİYERİN YILDIZIYDI

Yedi yıl aradan sonra çıktığı "Rönesans" (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turnesini beyazperdeye taşıdı. Beyonce: Renaissance World Tour adlı filmin galası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Galanın en dikkat çeken ismi ise şüphesiz filmin yıldızı Beyonce idi.

Ancak şarkıcının filminden ziyade ten rengi gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü - 2

"BEYONCE ÇOK BEYAZ GÖRÜNÜYOR"

Saçlarını pilatin sarısına boyatan ve gecede gümüş parlak bir elbise giyen 42 yaşındaki şarkıcının paylaştığı karelerde ten rengi olduğundan biraz daha açık görünüyor.

Sosyal medyada "Beyonce çok beyaz görünüyor" veya "Cildini mi beyazlatmış?" gibi yorumlar yapıldı.

Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü - 3

Bunun üzerine şarkıcının annesi Tina Knowles, kızının fotoğraflarını paylaşarak "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Yaptığı her şey için çok çalışıyor" dedi.

Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü - 4

Knowles sözlerine "Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart... Bir kız kardeşinizi takdir etmek yerine bunları yapıyorsunuz! Eğer sevmiyorsunuz görmezden de gelebilirsiniz" diye devam etti.

Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü - 5

"SİZ EZİKLERDEN YILDIM"

"Renaissance adında bir film yapıyor. Tüm tema gümüş üzerine. Siz de gelip cildini beyazlatıp beyaz bir kadın olmaya çalıştığını söylüyorsunuz" diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını belirten Knowles "Siz eziklerden yıldım" dedi.

Beyonce ise konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.

Cilt beyazlatma iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü - 6

FİLM HAKKINDA

Film, 42 yaşındaki Amerikalı yıldızın dünya turnesinden görüntüler ve turnenin oluşturulma aşamasına ilişki belgesel tarzı bir anlatım içeriyor.

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