Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 26.08.2022 - 08:15 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 08:37
Transformers filmindeki Sam Witwicky karakteriyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Shia LaBeouf, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan suçlamalar sonrası ilk defa konuştu. Oyuncu inancı hakkında verdiği röportajda, rol aldığı ‘Padre Pio’ filmi sayesinde Katolik olduğunu açıkladı.
Hem Yahudi hem de Hristiyan bir ailede büyüyen 36 yaşındaki oyuncu, rolüne hazırlanmak için beraber çalıştığı İtalyan bir rahip sayesinde ruhsal bir yolculuğa çıktığını paylaştı.
Bu filmden önce tamamen kaybolduğunu paylaşan oyuncu “Artık oyuncu olmak istemiyordum. Hayatım çok karmaşıktı. Çok fazla insanı incitmiştim. Derin bir utanç ve suçluluk duyuyordum” dedi.
İntihar etmeyi çok kez düşündüğünü belirten LaBeouf “Silah masada duruyordu. Artık yaşamak istemiyordum. Hayatımda hiç hissetmediğim bir utanç hissettim, nefes almanızı unutturacak cinsten bir utanç hem de. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Kefaret ve bağışlanma sayesinde ikinci bir şansı hak ettiğini düşünmeye başlayan oyuncu, daha önce pek çok skandala imza atmıştı.
Oyuncu geçtiğimiz yıl bir adamın şapkasını alarak fiziksel kavgaya teşebbüs etmiş, hırsızlık ve yaralama ile suçlanmıştı.
Oyuncunun bir dönem beraber olduğu şarkıcı FKA twigs eski sevgilisi LaBeouf hakkında kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. FKA Twigs, LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını da iddia etti.
FKA twigs, sokak köpeklerine vurmakla övünen sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" cevabı aldığını söyledi.
Öte yandan, oyuncunun Olivia Wilde’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Don't Worry Darling filminden kovduğu bildirildi. Florence Pugh'la birlikte başrolleri paylaşması planlanan oyuncu yerine Harry Styles getirildi.
Variety'nin aktardığı habere göre LaBeouf, kötü davranış sergiledikten sonra filmin kadrosundan çıkartıldı. Aktörün ayrıca Wilde da dahil olmak üzere oyuncu kadrosu ve ekiple çatıştığı ve sonuçta onu kovma kararına yol açtığı bildirildi.
Wilde ve LaBeouf'un yayıncısı olay hakkında yorum yapmadı ama filme yakın bir kaynak, LaBeouf'la çalışmanın kolay olmadığını belirtti ve oyuncunun "itici" olduğunu ekledi.