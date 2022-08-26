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Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 26.08.2022 - 08:15 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 08:37

Transformers, Fury, Şüphe ve Kartal Göz gibi pek çok başarılı yapımda rol alan ABD'li oyuncu Shia Labeouf geçtiğimiz yıl hakkında çıkan cinsel istismar ve hırsızlık suçlamalarının ardından ilk defa konuştu. Oyuncu, yaşadığı utanç nedeniyle sık sık intihar etmek istediğini ancak rol aldığı film sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 1

Transformers filmindeki Sam Witwicky karakteriyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Shia LaBeouf, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan suçlamalar sonrası ilk defa konuştu. Oyuncu inancı hakkında verdiği röportajda, rol aldığı ‘Padre Pio’ filmi sayesinde Katolik olduğunu açıkladı.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 2

Hem Yahudi hem de Hristiyan bir ailede büyüyen 36 yaşındaki oyuncu, rolüne hazırlanmak için beraber çalıştığı İtalyan bir rahip sayesinde ruhsal bir yolculuğa çıktığını paylaştı.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 3

"DERİN BİR SUÇLULUK DUYUYORDUM”

Bu filmden önce tamamen kaybolduğunu paylaşan oyuncu “Artık oyuncu olmak istemiyordum. Hayatım çok karmaşıktı. Çok fazla insanı incitmiştim. Derin bir utanç ve suçluluk duyuyordum” dedi.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 4

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORDUM"

İntihar etmeyi çok kez düşündüğünü belirten LaBeouf “Silah masada duruyordu. Artık yaşamak istemiyordum. Hayatımda hiç hissetmediğim bir utanç hissettim, nefes almanızı unutturacak cinsten bir utanç hem de. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kefaret ve bağışlanma sayesinde ikinci bir şansı hak ettiğini düşünmeye başlayan oyuncu, daha önce pek çok skandala imza atmıştı.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 5

HIRSIZLIKLA SUÇLANDI

Oyuncu geçtiğimiz yıl bir adamın şapkasını alarak fiziksel kavgaya teşebbüs etmiş, hırsızlık ve yaralama ile suçlanmıştı.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 6

ESKİ SEVGİLİSİNE İSTİSMAR UYGULADI

Oyuncunun bir dönem beraber olduğu şarkıcı FKA twigs eski sevgilisi LaBeouf hakkında kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. FKA Twigs, LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını da iddia etti.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 7

FKA twigs, sokak köpeklerine vurmakla övünen sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını  sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp  birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" cevabı aldığını söyledi.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 8

KADRODAN ÇIKARTILDI

Öte yandan, oyuncunun Olivia Wilde’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Don't Worry Darling filminden kovduğu bildirildi. Florence Pugh'la birlikte başrolleri paylaşması planlanan oyuncu yerine Harry Styles getirildi.

Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi - 9

KÖTÜ DAVRANIŞLARI YÜZÜNDEN ROLÜNÜ KAYBETTİ

Variety'nin aktardığı habere göre LaBeouf, kötü davranış sergiledikten sonra filmin kadrosundan çıkartıldı. Aktörün ayrıca Wilde da dahil olmak üzere oyuncu kadrosu ve ekiple çatıştığı ve sonuçta onu kovma kararına yol açtığı bildirildi.

Wilde ve LaBeouf'un yayıncısı olay hakkında yorum yapmadı ama filme yakın bir kaynak, LaBeouf'la çalışmanın kolay olmadığını belirtti ve oyuncunun "itici" olduğunu ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

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