Cinsel istismar ile suçlanan Shia LaBeouf film rolünün onu intihardan kurtardığını söyledi

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORDUM"

İntihar etmeyi çok kez düşündüğünü belirten LaBeouf “Silah masada duruyordu. Artık yaşamak istemiyordum. Hayatımda hiç hissetmediğim bir utanç hissettim, nefes almanızı unutturacak cinsten bir utanç hem de. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kefaret ve bağışlanma sayesinde ikinci bir şansı hak ettiğini düşünmeye başlayan oyuncu, daha önce pek çok skandala imza atmıştı.