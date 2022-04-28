Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir

Haberler - ntv.com.tr | 28.04.2022 - 10:51 - Son Güncelleme : 28.04.2022 - 13:56
'York Dükü' unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle meclis gündemine taşındı. York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrew’un Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşuldu. Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etti.
Anonim bir oylama sistemiyle verilen kararda, Prens Andrew’ın Virginia Giuffre’nin açtığı cinsel saldırı davasının etkisi olduğu düşünülüyor.
1987 yılında ‘Freedom of City’ (Şehrin Özgürlüğü) unvanı verilen Prens’in son zamanlarda gündeme geldiği konuların ‘apaçık saygısızlık’ olduğu söylendi. York Dükü olarak görevine devam etmesi ise şehir için ‘bir leke’ olarak nitelendirildi. Meclis üyeleri Kraliçe’nin bir adım atıp ‘doğru şey şeyi’ yapmasını bekleniyor.
York Şehir Meclisi üyesi Lib Dem Darryl Smalley “York’un onur üyesi olmak, bir şehir olarak birine verebileceğimiz en büyük unvan. Bu unvanı taşımak büyük onur ve sorumluluk ister. Kraliçe tarafından askeri unvanları ve kraliyet himayesi elinden alınan Prens Andrew’in şehrimizle ilgili tüm ilişkisinin kopması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
62 yaşındaki kraliyet üyesinin geçtiğimiz şubat ayında tüm askeri görevleri elinden alındı ve kraliyet himayesinden çıkarıldı. Prens’in ‘Kraliyet Hazretleri’ olarak nitelendirilmesi de sona erdi.
Prens Andrew, Kraliyet Donanması'nda 21 yıldır aktif görev yapmıştı. York Dükü ayrıca 1982 Falkland Savaşı'nda helikopter pilotu olarak yer almıştı.
Prens Andrew, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle orduyla da sorun yaşamıştı. İngiliz basınına göre, İngiltere Ordusu, Andrew'un 'Grenadier Muhafızları Albayı' görevini sürdürmesinden rahatsızlık duymuş, bir ordu yetkilisinin “Görevini yapamayan bir albay olur mu?” diyerek yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdiği aktarılmıştı.
Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmişti. Israrla suçlamaları reddeden Andrew, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.
Prens Andrew, son olarak hastalık sürecinin ardından eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılan Kraliçe Elizabeth'e eşlik etmişti.
Kraliçe Elizabeth'in oğlu ile beraber içeri girdiği anları görüntüleyen resmi kraliyet fotoğrafçısı konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Fotoğrafçı Richard Pohle, kendisinden o anların çekilmemesinin istediğini belirtti. “Eğer o anların fotoğrafını çekemeseydim, tüm İngiliz medyası bana ‘neden çekemedin’ diye sorardı” diyen Pohle, Prens Andrew’in Kraliçe’ye eşlik edeceğini duyduğu anda her şeyin değiştini söyledi. “Törenin en önemli anı olacağını biliyordum” açıklamasında bulunan fotoğrafçı, fotoğrafı hızlıca çekmeyi başardığını belirtti.