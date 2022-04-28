Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir

Haberler - ntv.com.tr | 28.04.2022 - 10:51 - Son Güncelleme : 28.04.2022 - 13:56

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew, hakkında çıkan cinsel istismar suçlamaları nedeniyle elindeki tüm unvanlardan vazgeçmek zorunda kalabilir. York Dükü olarak bilinen Prens için toplanan York meclis üyeleri, Kraliçe Elizabeth’e bu konuyla ilgili adım atması için talepte bulundu.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 1

'York Dükü' unvanına sahip olan 'in oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle meclis gündemine taşındı. York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrew’un Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşuldu. Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etti.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 2

"ŞEHİR İÇİN BİR LEKE"

Anonim bir oylama sistemiyle verilen kararda, Prens Andrewın Virginia Giuffre’nin açtığı cinsel saldırı davasının etkisi olduğu düşünülüyor.

1987 yılında ‘Freedom of City’ (Şehrin Özgürlüğü) unvanı verilen Prens’in son zamanlarda gündeme geldiği konuların ‘apaçık saygısızlık’ olduğu söylendi. York Dükü olarak görevine devam etmesi ise şehir için ‘bir leke’ olarak nitelendirildi. Meclis üyeleri Kraliçe’nin bir adım atıp ‘doğru şey şeyi’ yapmasını bekleniyor.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 3

"ŞEHİRLE TÜM İLİŞKİSİ KOPMALI"

York Şehir Meclisi üyesi Lib Dem Darryl Smalley “York’un onur üyesi olmak, bir şehir olarak birine verebileceğimiz en büyük unvan. Bu unvanı taşımak büyük onur ve sorumluluk ister. Kraliçe tarafından askeri unvanları ve kraliyet himayesi elinden alınan Prens Andrew’in şehrimizle ilgili tüm ilişkisinin kopması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 4

ASKERİ UNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

62 yaşındaki kraliyet üyesinin geçtiğimiz şubat ayında tüm askeri görevleri elinden alındı ve kraliyet himayesinden çıkarıldı. Prens’in ‘Kraliyet Hazretleri’ olarak nitelendirilmesi de sona erdi.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 5

KRALİYET DONANMASI'NDA 21 YIL GÖREV YAPTI

Prens Andrew, Kraliyet Donanması'nda 21 yıldır aktif görev yapmıştı. York Dükü ayrıca 1982 Falkland Savaşı'nda helikopter pilotu olarak yer almıştı.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 6

ORDU DA İSTEMEDİ

Prens Andrew, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle orduyla da sorun yaşamıştı. İngiliz basınına göre,  Ordusu, Andrew'un 'Grenadier Muhafızları Albayı' görevini sürdürmesinden rahatsızlık duymuş, bir ordu yetkilisinin “Görevini yapamayan bir albay olur mu?” diyerek yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdiği aktarılmıştı.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 7

CİNSEL SUÇLAMALARIN BAŞLANGICI

Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmişti. Israrla suçlamaları reddeden Andrew, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 8

EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

Prens Andrew, son olarak hastalık sürecinin ardından eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılan Kraliçe Elizabeth'e eşlik etmişti.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu ile beraber içeri girdiği anları görüntüleyen resmi kraliyet fotoğrafçısı konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir - 9

O ANLARI ÇEKMEMESİNİ İSTEDİLER

Fotoğrafçı Richard Pohle, kendisinden o anların çekilmemesinin istediğini belirtti. “Eğer o anların fotoğrafını çekemeseydim, tüm İngiliz medyası bana ‘neden çekemedin’ diye sorardı” diyen Pohle, Prens Andrewin Kraliçe’ye eşlik edeceğini duyduğu anda her şeyin değiştini söyledi. “Törenin en önemli anı olacağını biliyordum” açıklamasında bulunan fotoğrafçı, fotoğrafı hızlıca çekmeyi başardığını belirtti.

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