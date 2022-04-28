Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew unvanlarını kaybedebilir

CİNSEL SUÇLAMALARIN BAŞLANGICI

Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmişti. Israrla suçlamaları reddeden Andrew, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.