Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew'un fotoğrafının gerçek olduğu kanıtlandı

Hakkındaki cinsel istismar suçlaması nedeniyle kraliyetin gözden düşen üyesi Prens Andrew'un, reşit olmayan yaşlarında Virginia Giuffre ile zorla cinsel ilişkiye girdiği iddiasına dayanak olarak gösterilen fotoğrafın sahte olmadığı kanıtlandı.



Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve pedofil milyarder Jeffrey Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmişti. Israrla suçlamaları reddeden Andrew, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.