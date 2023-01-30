Cinsel istismarla suçlanan Prens Andrew'un fotoğrafının gerçek olduğu kanıtlandı

Hakkındaki cinsel istismar suçlaması nedeniyle kraliyetin gözden düşen üyesi Prens Andrew'un, reşit olmayan yaşlarında Virginia Giuffre ile zorla cinsel ilişkiye girdiği iddiasına dayanak olarak gösterilen fotoğrafın sahte olmadığı kanıtlandı.
Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve pedofil milyarder Jeffrey Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmişti. Israrla suçlamaları reddeden Andrew, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.
'York Dükü' unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu, iddiaları reddetse de ortaya çıkan bu fotoğraf, Prens'i zor durumda bırakacak cinstendi.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in de yer aldığı fotoğrafta Prens Andrew, Virginia Giuffre'ye sarılmış olarak görülüyordu.
Jeffrey Epstein tarafından çekildiği düşünülen fotoğrafta Prens Andrew o dönem 41 yaşındayken, Giuffre de 17 yaşındaydı. Şu an cezaevinde olan Ghislaine Maxwell fotoğrafın sahte olduğu konusunda ısrar etse de fotoğrafın gerçek olduğu kanıtlandı ve mahkemeye sunuldu.
The Mail on Sunday'in haberine orijinal fotoğrafın arkasında 13 Mart 2001'de çekildiğini kanıtlayan bir tarih damgası yer alıyor.
Tek kullanımlık fotoğraf makinesiyle çekilen orijinal fotoğrafın, Giuffre'nin eskiden yaşadığı yere arabayla iki dakikalık mesafede bulunan markette basıldığına dair başka kanıtlar da ortaya çıkarıldı.
Profesyonel fotoğrafçı Michael Thomas, bu fotoğrafın sahte olduğunu iddia etmenin saçma ve absürd olduğunu söyledi.
Şimdi 39 yaşında olan Giuffre, fotoğrafın, Londra'da bir gece kulübüne gittikten sonra Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığı gece çekildiğini iddia etti.
Prens Andrew ise fotoğrafın gerçekliğini sorgularken, fotoğrafın çekildiğini hatırlamadığı konusunda ısrar etti ve iddiaları defalarca reddetti.
Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak seks trafiği sağlamaktan suçlu bulunan ve 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell de fotoğrafın gerçek olmadığını savunmuştu.
Her ne kadar iddiaları reddetse de Prens Andrew, Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve fuhuş ağındaki yardımcısı Ghislaine Maxwell'in davasına dahil olmaktan kurtulamadı. Cezaevinde intihar eden Epstein'in seks kölesi olduğunu iddia eden Virginia Giuffre'nin henüz 17 yaşındayken Prens ile ilişkiye girmesi için zorlandığı suçlaması davaya dönüştü.
Mahkeme belgelerinde, Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaş olduğunu kabul etse de hüküm giymiş seks suçlusu Ghislaine Maxwell'in yakın arkadaşı olduğunu inkar etti.
Prens Andrew, "Reşit olmadığı zamanlarda davacı Giuffre'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, Epstein'ın New York da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki evlerinde sık sık misafir olduğu"nun doğru olmadığını iddia etti.
Hükümlü seks suçlusu Epstein, Temmuz 2019'da aralarında 14 yaşında çocukların da olduğu, reşit olmayan kızları seks ticareti için kullanmaktan tutuklanmış, yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunmuştu. Epstein'in intihar ettiği duyurulmuştu.
Suç ırtağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise halen cezaevinde.