Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein'e bir mahkumiyet daha

"GÜÇLÜ KANITLAR VAR"

Davaya bakan savcılardan Paul Thompson, "Elimizde bu adamın karakterine ve kadınlara yaptıklarına dair reddedilemeyecek güçlü kanıtlar var" dedi.

Weinstein'in avukatları ise müvekkillerine yöneltilen suçlamaların ya asılsız iddialardan ibaret ya da film yapımcısı ile iddia sahipleri arasındaki ilişkinin rızaya dayalı bir "karşılıklı ilişki" olduğunu savundu.