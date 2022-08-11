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Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 10:23

Birçok kadına cinsel içerikli ve yamyamlık fantezileri içeren mesajlar attığı iddialarıyla gündeme gelen ABD’li oyuncu Armie Hammer’ın belgeseli, oyuncunun mesajlarını ve ses kayıtlarını ortaya çıkardı.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 1

Call Me By Your Name ve Sosyal Ağ gibi ünlü yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 2

Oyuncunun hayatını ve aile geçmişini konu alan bir belgesel hazırlayan Discovery+, belgeselden ilk fragmanı paylaştı. Üç bölüm halinde sunulacak olan “House of Hammer” adlı belgesel, oyuncuya yöneltilen suçlamaları inceliyor.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 3

MESAJLARI YAYINLANDI

Hammer tarafından tacize uğradıklarını belirten iki kadın, kendilerine gönderilen mesajları ve ses kayıtlarını paylaştı. Oyuncunun yamyamlık fantezileri ve cinsel fetişizm içeren mesajları belgeselde detaylı bir şekilde veriliyor. 

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 4

YAMYAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Oyuncunun mesajların birinde “Birini gece vakti halka açık bir yere bağlayıp bu şekilde sevgilerini ve bağlılıklarını kanıtlaması üzerine bir fantezim var” dediği görülüyor. Ayrıca “Sen benimsin. Duyuyor musun? Sana sahibim artık. Ne zaman yemek yiyeceğine, uyuyacağına ben karar vereceğim” dediği mesajlar da ortaya çıktı.

Hammer’ın attığı bir mesajda “Yüzde 100 yamyamım. Seni yemek istiyorum” dediği görülüyor.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 5

KARANLIK AİLE GEÇMİŞİ

Hammer’in teyzesi Casey Hammer’ın görüşlerinin alındığı belgeselde ailenin en karanlık sırlarının ortaya çıkacağı öne sürüldü. Variety’nin haberine göre, aile geçmişinde birden fazla katliam ve insan öldürme vakaları olduğu biliniyor.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 6

OTEL GÖREVLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Hammer, Karayipler’deki Cayman Adaları’nda bir otelde görüntülenmişti. Oyuncunun kıyafetlerinden dolayı otel görevlisi olarak çalıştığı iddia edilmişti.

Ancak oyuncunun avukatı bu söylentileri yalanlamıştı. Variety’in yayınladığı haberde, oyuncunun otelde misafir olarak kaldığı ve otel çalışanlarıyla bazen golf oynamaya gittiği belirtildi.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 7

MÜŞTERİLERLE PAZARLIK YAPTI

Ancak TMZ’nin haberine göre, Hammer gerçekten otel görevlisi olarak çalışıyor. Oyuncunun bir çifti, konaklama ücreti konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı. Oyuncu, haftalık 2 bin dolar olan otel ücretini 10 yıllık plan ile satmaya çalışırken görüntülendi.

Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı - 8

OTELDE ÇALIŞIYOR

Otel görevlilerinin giydiği mavi polo yaka tişörtlerden giyen 35 yaşındaki oyuncunun, otelde görevli olarak çalıştığı düşünülüyor. 

Bir başka iddiada, oyuncunun otel sahibi arkadaşına yardım ettiği ve bu nedenle müşterilerle konuştuğu öne sürüldü.

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