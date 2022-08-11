Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 10:23
Call Me By Your Name ve Sosyal Ağ gibi ünlü yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
Oyuncunun hayatını ve aile geçmişini konu alan bir belgesel hazırlayan Discovery+, belgeselden ilk fragmanı paylaştı. Üç bölüm halinde sunulacak olan “House of Hammer” adlı belgesel, oyuncuya yöneltilen suçlamaları inceliyor.
Hammer tarafından tacize uğradıklarını belirten iki kadın, kendilerine gönderilen mesajları ve ses kayıtlarını paylaştı. Oyuncunun yamyamlık fantezileri ve cinsel fetişizm içeren mesajları belgeselde detaylı bir şekilde veriliyor.
Oyuncunun mesajların birinde “Birini gece vakti halka açık bir yere bağlayıp bu şekilde sevgilerini ve bağlılıklarını kanıtlaması üzerine bir fantezim var” dediği görülüyor. Ayrıca “Sen benimsin. Duyuyor musun? Sana sahibim artık. Ne zaman yemek yiyeceğine, uyuyacağına ben karar vereceğim” dediği mesajlar da ortaya çıktı.
Hammer’ın attığı bir mesajda “Yüzde 100 yamyamım. Seni yemek istiyorum” dediği görülüyor.
Hammer’in teyzesi Casey Hammer’ın görüşlerinin alındığı belgeselde ailenin en karanlık sırlarının ortaya çıkacağı öne sürüldü. Variety’nin haberine göre, aile geçmişinde birden fazla katliam ve insan öldürme vakaları olduğu biliniyor.
Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Hammer, Karayipler’deki Cayman Adaları’nda bir otelde görüntülenmişti. Oyuncunun kıyafetlerinden dolayı otel görevlisi olarak çalıştığı iddia edilmişti.
Ancak oyuncunun avukatı bu söylentileri yalanlamıştı. Variety’in yayınladığı haberde, oyuncunun otelde misafir olarak kaldığı ve otel çalışanlarıyla bazen golf oynamaya gittiği belirtildi.
Ancak TMZ’nin haberine göre, Hammer gerçekten otel görevlisi olarak çalışıyor. Oyuncunun bir çifti, konaklama ücreti konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı. Oyuncu, haftalık 2 bin dolar olan otel ücretini 10 yıllık plan ile satmaya çalışırken görüntülendi.
Otel görevlilerinin giydiği mavi polo yaka tişörtlerden giyen 35 yaşındaki oyuncunun, otelde görevli olarak çalıştığı düşünülüyor.
Bir başka iddiada, oyuncunun otel sahibi arkadaşına yardım ettiği ve bu nedenle müşterilerle konuştuğu öne sürüldü.