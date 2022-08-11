Cinsel tacizle suçlanan Armie Hammer'ın belgeselinde yeni detaylar ortaya çıktı

OTEL GÖREVLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Hammer, Karayipler’deki Cayman Adaları’nda bir otelde görüntülenmişti. Oyuncunun kıyafetlerinden dolayı otel görevlisi olarak çalıştığı iddia edilmişti.

Ancak oyuncunun avukatı bu söylentileri yalanlamıştı. Variety’in yayınladığı haberde, oyuncunun otelde misafir olarak kaldığı ve otel çalışanlarıyla bazen golf oynamaya gittiği belirtildi.