Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey tutuksuz yargılanacak

Haberler | 14.07.2022 - 13:04
Ünlü aktör Kevin Spacey, 2005 ile 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olaylarıyla ilgili ikinci kez hakim karşısına çıktı. 62 yaşındaki Amerikalı aktör, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Spacey, İngiltere'de dört erkeğe cinsel tacizde bulunmak, bir erkekle zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.
Mahkeme, yargılamanın gelecek yıl 6 Haziran'da başlamasına karar verdi. Spacey tutuksuz yargılanacak.
Londra'da ilk kez geçen ay hakim karşısına çıkan ve beş ayrı cinsel suçtan yargılanan ünlü oyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı.
Spacey, dört cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.
İddia edilen suçlamaların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire'da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından yapıldığı belirtildi.
Spacey, polisin soruşturma başlatmasının ardından mayıs ayında ABC kanalına yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.
Spacey, American Beauty, The Usual Suspects ve House of Cards'ta aldığı rollerle tanınıyor.
'Olağan Şüpheliler’ filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, ‘Amerikan Güzeli’ ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Spacey, son olarak House of Cards dizisinde Amerika Başbakanı Frank Underwood’u canlandırmıştı.
Hakkında çıkan suçlamaların ardından Hollywood’dan uzak kalmayı tercih eden oyuncu, Cannes’da gösterime giren Peter Five Eight adlı filmde küçük bir rolde yer almıştı.