Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey tutuksuz yargılanacak

ÜÇ ERKEK TARAFINDAN SUÇLANDI

Londra'da ilk kez geçen ay hakim karşısına çıkan ve beş ayrı cinsel suçtan yargılanan ünlü oyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Spacey, dört cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

İddia edilen suçlamaların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire'da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından yapıldığı belirtildi.