Cinsel tacizle suçlanan yapımcı Paul Haggis’in davası kapandı

GÖZALTINA ALINMIŞTI

69 yaşındaki Haggis, "Allora Fest" isimli film festivali için geldiği Ostuni'de 19 Haziran'da bir İngiliz kadının cinsel taciz şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı. Kanadalı film yapımcısı, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.