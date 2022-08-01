Cinsel tacizle suçlanan yapımcı Paul Haggis’in davası kapandı

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 10:28 - Son Güncelleme : 01.08.2022 - 10:32
Ostuni kasabasında İngiliz bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 19 Haziran'da gözaltına alınan Paul Haggis için İtalyan mahkemesi davanın kapatılması yönünde karar aldı.
Haggis’e yöneltilen suçlamaları destekleyecek yeterli delilin olmaması sebebiyle davanın kapatılmasına karar veren mahkeme, yönetmenin suçsuz olduğunu açıkladı.
İki taraftan da gelen delilleri ve belgeleri inceleyen mahkeme, iddiaların soruşturulma sürecinde yönetmenin serbest bırakılması yönünde karar kılmıştı. Mahkemenin Haggis'i serbest bırakma kararının arkasında, taciz mağduru olduğunu savunan kadında herhangi bir şiddet belirtisi olmamasının bulunduğu kaydedilmişti.
69 yaşındaki Haggis, "Allora Fest" isimli film festivali için geldiği Ostuni'de 19 Haziran'da bir İngiliz kadının cinsel taciz şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı. Kanadalı film yapımcısı, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Suçlamalar sonrası yönetmen 16 gün ev hapsinde kalmıştı.
Paul Haggis, kendi yazıp yönettiği "Crash" filmiyle 2006 yılında "En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" dallarında Oscar kazanmıştı.