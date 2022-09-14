Claire Foy ve Jessie Buckley kırmızı halıda gülme krizine girdi

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 10:06 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 10:16
Claire Foy ve Jessie Buckley, 'Women Talking' adlı filmin Toronto Uluslararası Film Festivali prömiyerinde bir araya geldi. Şık kıyafetler içinde poz veren oyuncular birbirleriyle şakalaştı.
38 yaşındaki İngili oyuncu Foy ile 32 yaşındaki İrlandalı yıldız Buckley, birbirlerine yaptıkları espriler sonrası gülme krizine girdi. Ünlü oyuncular gülmekten poz veremedi.
Claire Foy'un gülerek reaksiyon verdiği espri, Jessie Buckley'i adeta yerlere yatırdı. İkilinin neşeli halleri, basın mensuplarını da güldürdü.
Claire Foy, filmde Salome Friesen karakterine hayat verirken; Jessie Buckley de Mariche Loewen portresi çiziyor.
Dram türündeki filmin senaristi ve yönetmeni Sarah Polley, filmi Miriam Toews'in 2018'de yazdığı aynı adlı kitabından uyarladı.
Women Talking filmi, kadınların gerçekliklerini inançlarıyla uzlaştırmakta zorlandıkları izole bir dini topluluğun hikayesini anlatıyor.
Filmin dünya prömiyeri, eylül ayı başında Telluride Film Festivali'nde yapıldı. Film, aralık ayında ABD'de gösterime girecek.
Claire Foy ve Jessie Buckley, Toronto'daki kırmızı halıda yönetmen ve senarist Sarah Polley ve 37 yaşındaki Amerikalı oyuncu Rooney Mara ile birlikte poz verdi. Mara, filmde Ona Friesen adlı karaktere hayat veriyor.