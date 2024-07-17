Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi

"Modern Family" dizisinin yıldızı Sofia Vergara, Joe Manganiello ile sürpriz şekilde yollarını ayırmıştı. 2014'te tanışan ve bir yıl sonra nikah masasına oturan ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşandı.



"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORDU"



52 yaşındaki Sofia Vergara, Joe Manganiello ile 7 yıllık evliliğinin neden bittiğini "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" sözleriyle açıklamıştı.