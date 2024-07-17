Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi

"Modern Family" dizisiyle tanınan ve birçok kez Emmy ve Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evliliğinin bitme sebebinin çocuk sahibi olmak istememesi olduğunu açıklamıştı. Manganiello, eski eşinin ortaya attığı iddialar hakkında konuştu.

Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi - 1

"Modern Family" dizisinin yıldızı Sofia Vergara, Joe Manganiello ile sürpriz şekilde yollarını ayırmıştı. 2014'te tanışan ve bir yıl sonra nikah masasına oturan ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşandı.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORDU"

52 yaşındaki Sofia Vergara, Joe Manganiello ile 7 yıllık evliliğinin neden bittiğini "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" sözleriyle açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi - 2

"BÜYÜKANNE OLMAYA HAZIRIM"

Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi - 3

İDDİALARI YALANLADI

47 yaşındaki aktör ise Vergara ile aynı fikirde değil.

Men's Journal dergisine konuşan oyuncu, "Evliliğin ilk zamanlarından aile olmaya çalıştık ve görüşmeye başladığımız ilk ay bu konu hakkında konuştuk. Ona 'Eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsan, anlarım. Yalnızca bana bunu söyle. Seni anlarım, sorun yok' dedim. Ama onunla aramızdaki sorun bu değildi" dedi.

Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi - 4

"BEN ASLA ÖYLE BİRİ OLMADIM"

Aktör, çocuk sahibi olmamalarının boşanmada etkili olduğuna inanmadığını söyledi.

Eski eşinin açıklamaları karşısında şaşkına dönen oyuncu, "Bir tür orta yaş krizi geçiriyor gibi gösterildim. 9 yıl birlikte olduğum birine dönüp 'Vücudunu zarar verebilecek bu şeyi yap yoksa giderim' demişim gibi anlatıldı. Ben asla öyle biri olmadım" dedi.

Çocuk doğurmadığı için ayrıldığı iddia edilmişti! Joe Manganiello'dan açıklama gecikmedi - 5

Boşanacaklarını açıklayan ünlü çift, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz."

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