"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi

Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Özel hayatını paylaştığı için eleştirildiğini belirten yıldız, "Kadınların savunuculuğunu yapmak istiyorum ve bu yüzden paylaşıyorum" dedi.

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 1

"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUM VAR"

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 2

"BU UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Özel hayatına dair detayları paylaştığı için eleştirildiğini söyleyen Gomez, "Savunmasız olmanın ve yardıma ihtiyacınız olduğunda, yardım istediğinizde bunu söylemenin bir gücü olduğuna gerçekten inanıyorum" dedi.

Gomez "Bu utanılacak bir şey değil. Evet, çocuk sahibi olamayacağımı paylaştım. Evet, bipolar olduğumu paylaştım. Hayatım böyle işte" dedi.

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 3

Gomez, "Kadınların savunuculuğunu yapmak istiyorum ve bu yüzden paylaşıyorum. Bu yüzden dürüst olmayı seviyorum - çünkü herkes bir şeyler yaşıyor" dedi.

Şarkıcı "Her şeyi yoluna koymuş değilim... Ben olduğum kişiyim. Ve olabileceğim tek şey bu. Bu yüzden kimsenin size iyi bir insan olmadığınızı, nazik olmadığınızı, insanlara saygılı davranmayacağınızı söylemesine asla izin vermeyin" ifadelerini kulandı.

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 4

Gomez son olarak "Size kurban olduğunuzu söyleyen herkesi boş verin. Benim kitabımda, siz hayatta kalmayı başardınız" dedi.

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 5

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Öte yandan, "Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen burada olmazdım" diyen Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söylemişti.

Yıldız, "Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim"  ifadelerini kullandı.

"BENİM BEBEĞİM OLACAK"

Anne olmak için can atan insanları daha iyi anladığını belirten Gomez, "Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umrumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 6

"BİR MODEL DEĞİLİM VE ASLA OLMAYACAĞIM"

Selena Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Gomez, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

Son yıllarda aldığı kilolarla gündem olan Gomez,  sağlık sorunları nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi - 7

RESMEN MİLYARDER OLDU

Öte yandan, Boomberg'in haberine göre, 32 yaşındaki şarkıcı artık resmen milyarder statüsünde.  Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı.

GÜZELLİK MARKASI ÇIKARDI

Şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu Rare Beauty adını taşıyan güzellik markasına borçlu. Gomez'in yaklaşık 5 yıl önce kurduğu markanın değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Markasının başarısı sayesinde Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not alan Gomez, ayrıca lüks moda markaları Louis Vuitton, Coach ve Puma ile reklam anlaşmalarına imza attı.

DAHA FAZLA GÖSTER