"Çocuk sahibi olamayacağım" demişti: Selena Gomez tepkilere yanıt verdi
Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Özel hayatını paylaştığı için eleştirildiğini belirten yıldız, "Kadınların savunuculuğunu yapmak istiyorum ve bu yüzden paylaşıyorum" dedi.
"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUM VAR"
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.
Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.
Lupus hastalığı ile mücadele eden Gomez, sağlık sorunları hakkında birçok kez açıklama yapmıştı.