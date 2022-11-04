Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza

Futbolcu Jerome Boateng'in iki çocuğunun annesi Sherin Senler'i dövdüğü için yargılandığı dava sonuçlandı.
Münih Eyalet Mahkemesi, Boateng'e, kasten adam yaralama ve hakaretten 1.2 milyon euro para cezası kesti.
Sabah'ın haberine göre; Bu ceza, günlüğü 10 bin eurodan 120 gün hapis cezası karşılığı verildi.
Boateng'in Karayip tatili sırasında aralarında bir kart oyunu nedeniyle çıkan tartışma sonrası Senler'i yumrukladığı, başını ısırdığı, yere savurduğu ve hakaret ettiği belirtildi.
Olay 2018 yılında yaşanmış ve Sherin Senler futbolcudan şikayetçi olmuştu.