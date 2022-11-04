Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza

Bir dönem Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nda oynayan yıldız futbolcu Jerome Boateng, çocuklarının annesi Sherin Senler'i dövdüğü gerekçesiyle 1 milyon 200 bin euroluk cezaya çarptırıldı.

Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza - 1

Futbolcu Jerome Boateng'in iki çocuğunun annesi Sherin Senler'i dövdüğü için yargılandığı dava sonuçlandı.

Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza - 2

Münih Eyalet Mahkemesi, Boateng'e, kasten adam yaralama ve hakaretten 1.2 milyon euro para cezası kesti.

Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza - 3

Sabah'ın haberine göre; Bu ceza, günlüğü 10 bin eurodan 120 gün hapis cezası karşılığı verildi.

Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza - 4

Boateng'in Karayip tatili sırasında aralarında bir kart oyunu nedeniyle çıkan tartışma sonrası Senler'i yumrukladığı, başını ısırdığı, yere savurduğu ve hakaret ettiği belirtildi.

Çocuklarının annesini döven futbolcu Jerome Boateng'e 1 milyon 200 bin euro ceza - 5

Olay 2018 yılında yaşanmış ve Sherin Senler futbolcudan şikayetçi olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER