Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler

Hollywood'un usta oyuncularının bazılarının çocukları da onların izinden gidip oyuncu olmayı seçti. İşte çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlü oyuncular....

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 1

GWYNETH PALTROW VE BLYTHE DANNER

Hollywood yıldızı Blythe Danner'ın kızı Gwyneth Paltrow da annesi gibi dünya çapında beğenilen bir oyuncu oldu.

Anne kız, 1992 yapımı "Cruel Doubt" filminde birlikte rol aldıktan sonra 2003'te "Slyvia"da rol aldılar. Paltrow'un başrol olduğu "Slyvia" filminde Danner da onun annesini oynadı.

N-LIFE HABERLERİ

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 2

JOHNNY DEPP VE LILY ROSE-DEPP

Usta aktör Johnny Depp son olarak "The Idol" adlı dizide boy gösteren kızı Lily-Rose Depp ile birkaç kez ekranı paylaştı.

2014 yılında "Tusk" adlı filmde rol alan baba kız, ardından "Yoga Hosers" filminde boy gösterdiler.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 3

ANGELINA JOLIE VE JOHN VOIGHT

Angelina Jolie de oyuncu babası Jon Voight ile ekranı paylaşma fırsatını yakaladı. "Lara Croft: Tomb Raider" filminde Voight, ana karakterin babasını oynadı.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 4

ROBIN WILLIAMS VE ZELDA WILLIAMS

2014 yılında hayatını kaybeden Robin Williams, kızı Zelda Williams ile "House Of D" (Can Dostlar) filminde baba kızı oynadı.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 5

MERYL STREEP VE MAMIE GUMMER

Meryl Streep'in kariyerine devam etmek için ailesini terk eden  rock yıldızı bir kadını canlandırdığı "Ricki and the Flash" (Sıradışı Anne) filminde gerçek hayattaki kızı Mamie Gummer ile anne kızı oynadı.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 6

BRENDAN GLEESON VE DOMHNALL GLEESON

Harry Potter serisinde canlandırdığı "Alastor Moody" karakteriyle tanınan Brendan Gleeson, "Harry Potter ve Ateş Kadehi"nde oğlu Domhnall'ın kendisine eşlik etmesini tercih etti.

"Harry Potter ve Ölüm Yadigarları"nın ilk bölümünde birlikte rol alan baba oğuldan Domhnall Gleeson, "Bill Weasley" rolüne hayat verdi.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 7

WILL SMITH VE JADEN SMITH

Son yıllarda Oscar'daki tokat skandalıyla gündemden düşmeyen Will Smith ile oğlu Jaden Smith, 2006 yılında "The Pursuit of Happyness" (Umudunu Kaybetme) filminde başrol oynadı.

Baba oğul, 2013'te de "After Earth" (Dünya : Yeni Bir Başlangıç) filminde birlikte rol aldı.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 8

WILL SMITH VE WILLOW SMITH

Ünlü oyuncu, kızı Willow Smith ile de "I Am Legend" (Ben Efsaneyim) filminde rol aldı.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 9

ANGELINA JOLIE VE VIVIENNE JOLIE-PITT

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten dünyaya gelen kızı Vivienne ile "Maleficent" (Malefiz) birlikte rol aldı.

Filmde "Aurora" rolüne hayat veren Vivienne Jolie-Pitt, boynuzlu büyücünün korkutucu görünümü nedeniyle rolü almıştı.

Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler - 10

TOM HANKS VE COLIN HANKS

Usta aktör Tom Hanks ile oğlu Colin Hanks, ilk kez 1996 yapımı müzikal komedi "That Thing You Do!" (Hayal Şarkısı) filminde  rol aldı. Baba oğul ardından 2008'de "The Great Buck Howard" (Muhteşem Howard) filminde boy gösterdi.

DAHA FAZLA GÖSTER