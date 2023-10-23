Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler
Hollywood'un usta oyuncularının bazılarının çocukları da onların izinden gidip oyuncu olmayı seçti. İşte çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlü oyuncular....
GWYNETH PALTROW VE BLYTHE DANNER
Hollywood yıldızı Blythe Danner'ın kızı Gwyneth Paltrow da annesi gibi dünya çapında beğenilen bir oyuncu oldu.
Anne kız, 1992 yapımı "Cruel Doubt" filminde birlikte rol aldıktan sonra 2003'te "Slyvia"da rol aldılar. Paltrow'un başrol olduğu "Slyvia" filminde Danner da onun annesini oynadı.