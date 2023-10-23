Çocuklarıyla aynı filmde rol alan ünlüler

GWYNETH PALTROW VE BLYTHE DANNER

Hollywood yıldızı Blythe Danner'ın kızı Gwyneth Paltrow da annesi gibi dünya çapında beğenilen bir oyuncu oldu.

Anne kız, 1992 yapımı "Cruel Doubt" filminde birlikte rol aldıktan sonra 2003'te "Slyvia"da rol aldılar. Paltrow'un başrol olduğu "Slyvia" filminde Danner da onun annesini oynadı.