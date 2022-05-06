Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları

Çgh oyuncuları bir son dakika haber ile karşınızda! Üniversite tercihi ile kafası allak bullak olan gencin tercih yapamama macerası, zam istemek üzere patronu ve diğer şirket çalışanlarıyla karşı karşıya gelen personelin zamanda yolculuğu, teknoloji ile arası iyi olmayan babaya alınan son model cep telefonu aile içinde kaosa sebep olur, anneler gününde kendisine miras kaldığını öğrenen bir anne ve aile üyelerinin telaşı, bir sosyal deney içinde başka bir sosyal deney yapan gencin ortalığı karıştırması ve çok daha fazlası bu hafta ekranda.