Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 06.05.2022 - 16:35

Star ekranlarında kahkaha kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle 8 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Star’da seyirci karşısına çıkacak. İşte yeni bölümden kareler...

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 1

BKM Mutfak imzalı ‘ 2’, kahkaha dolu skeçleriyle seyircisini ekran başına kilitleyecek. BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla Çok Güzel Hareketler 2’nin Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan, sunuculuğunu ise Eser Yenenler yapıyor.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 2

117. YENİ BÖLÜM HAKKINDA

6 yeni skeçle ekrana gelecek olan 117.bölümün skeçleri şöyle: Güneşi Gördüm, Tercih Sensin, Aynı Gemideyiz, Tekno Aile, Annemi Miras Yedi ve Son Yardım.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 3

Çgh oyuncuları bir son dakika haber ile karşınızda! Üniversite tercihi ile kafası allak bullak olan gencin tercih yapamama macerası, zam istemek üzere patronu ve diğer şirket çalışanlarıyla karşı karşıya gelen personelin zamanda yolculuğu, teknoloji ile arası iyi olmayan babaya alınan son model cep telefonu aile içinde kaosa sebep olur, anneler gününde kendisine miras kaldığını öğrenen bir anne ve aile üyelerinin telaşı, bir sosyal deney içinde başka bir sosyal deney yapan gencin ortalığı karıştırması ve çok daha fazlası bu hafta ekranda.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 4

İşte yeni bölümden fotoğraflar...

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 5
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 6
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 7
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 8
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fotoğrafları - 9

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