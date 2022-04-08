Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç

Haberler | 08.04.2022 - 17:15
BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kahkaha dolu skeçleriyle seyircisini ekran başına kilitleyecek. BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla Çok Güzel Hareketler 2’nin Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan, sunuculuğunu ise Eser Yenenler yapıyor.
113. BÖLÜM KONUSU
5 yeni skeçle ekrana gelecek olan 113.bölümün skeçleri şöyle: İftara Az Kala 2, Erkek Lisesi 2, Yaşamı Kurtarma Sınavı, Bilinç Altıma Yaptım, Hipnoz. Bölüm konuğu, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç. Atakan Çelik’in gitarıyla Murat
Dalkılıç’a eşlik ettiği anlar ve çok daha fazlası ekrana gelecek.
İftar saatini sabırsızlıkla bekleyen ailenin hayallerini süsleyen yemekler, sınıfa gelen iki haylaz öğrencinin sınıfın çalışkan öğrencilerini yoldan çıkarma süreci, evin babaannesinin üniversite sınavı heyecanı, psikolog terapisinde anne ve babasının canlandıran çocuğun komik ötesi halleri, televizyon karşısında hipnoz olan bir ailenin çocukluğuna dönmesi ve çok daha fazlası
pazar akşamı ekranda.
İşte yeni bölümden yansıyan diğer kareler...