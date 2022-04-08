Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç

Haberler | 08.04.2022 - 17:15

Star ekranlarında kahkaha kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle 10 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Star’da. Yeni bölümün konuğu ise şarkıcı Murat Dalkılıç oluyor.

Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 1

BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kahkaha dolu skeçleriyle seyircisini ekran başına kilitleyecek. BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla Çok Güzel Hareketler 2’nin Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan, sunuculuğunu ise Eser Yenenler yapıyor.

Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 2

113. BÖLÜM KONUSU

5 yeni skeçle ekrana gelecek olan 113.bölümün skeçleri şöyle: İftara Az Kala 2, Erkek Lisesi 2, Yaşamı Kurtarma Sınavı, Bilinç Altıma Yaptım, Hipnoz. Bölüm konuğu, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç. Atakan Çelik’in gitarıyla Murat
Dalkılıç’a eşlik ettiği anlar ve çok daha fazlası ekrana gelecek.

Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 3

İftar saatini sabırsızlıkla bekleyen ailenin hayallerini süsleyen yemekler, sınıfa gelen iki haylaz öğrencinin sınıfın çalışkan öğrencilerini yoldan çıkarma süreci, evin babaannesinin üniversite sınavı heyecanı, psikolog terapisinde anne ve babasının canlandıran çocuğun komik ötesi halleri, televizyon karşısında hipnoz olan bir ailenin çocukluğuna dönmesi ve çok daha fazlası
pazar akşamı ekranda.

Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 4

İşte yeni bölümden yansıyan diğer kareler...

Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 5
Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 6
Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 7
Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 8
Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 9
Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç - 10

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