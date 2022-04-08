Çok Güzel Hareketler 2'nin bölüm konuğu Murat Dalkılıç

İftar saatini sabırsızlıkla bekleyen ailenin hayallerini süsleyen yemekler, sınıfa gelen iki haylaz öğrencinin sınıfın çalışkan öğrencilerini yoldan çıkarma süreci, evin babaannesinin üniversite sınavı heyecanı, psikolog terapisinde anne ve babasının canlandıran çocuğun komik ötesi halleri, televizyon karşısında hipnoz olan bir ailenin çocukluğuna dönmesi ve çok daha fazlası

pazar akşamı ekranda.