Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oldu
Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncusu Safa Sarı baba olduğunu duyurdu.
Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü isimlerinden Safa Sarı baba oldu.
Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü isimlerinden Safa Sarı baba oldu.
Ünlü oyuncu Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı.
Sarı, sosyal medya hesabında müjdeli haberi verdi.
Ünlü oyuncu "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoşgeldin kızımız Dolunay" notuyla paylaşım yaptı.
Sarı baba olacağını şu sözlerle açıklamıştı:
"Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz."
Safa Sarı, Bayi Toplantısı, Her Şey Aşk İçin ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol aldı.