Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oluyor
Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncusu Safa Sarı baba olacağını duyurdu.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oluyor.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oluyor.
Ünlü oyuncu Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı, bebek beklediklerini açıkladı.
Sarı, sosyal medya hesabında müjdeli haberi verdi.
Sarı paylaşımına şu notu düştü:
"Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz."
Safa Sarı, Bayi Toplantısı, Her Şey Aşk İçin ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol aldı.