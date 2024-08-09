Colin Farrell oğlu için vakıf kurdu: Nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor

48 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda başlangıçta herhangi bir semptom fark etmediğini açıkladı. İlk olarak James'e serebral palsi teşhisi konuldu, yaklaşık iki buçuk yaşındayken ise Angelman sendromu için test edilmesi önerildi.

Teşhisi ilk duyduğu anı hatırlayan Farrell "Sorduğum ilk iki soruyu hatırlıyorum, 'Yaşam beklentisi nedir ve ne kadar ağrısı olacak' diye sordum" dedi.