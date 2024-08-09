Colin Farrell oğlu için vakıf kurdu: Nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor
Gerçeğe Çağrı, Özgürlük Yolu, In Bruges ve Büyük İskender gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Colin Farrell, oğlunun hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Ödüllü aktör, "Dünyanın James'e nazik olmasını istiyorum" dedi.
The Banshees Of Inisherin (2022) filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen ve Altın Küre ödülü kazanan İrlandalı oyuncu Colin Farrell'ın oğlu, çok nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor.
Oyuncunun, Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu James, Angelman Sendromu adı verilen genetik bir hastalıkla savaşıyor.