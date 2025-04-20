Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak?
Hollywood yıldızı Colin Farrell, nadir bir hastalıkla mücadele eden büyük oğlu James'i bakımevine yerleştirme kararı aldıklarını ve korkularını açıkladı.
Gerçeğe Çağrı, Özgürlük Yolu, In Bruges ve Büyük İskender gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Colin Colin Farrell'ın oğlu, çok nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor.
Oyuncunun, Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya gelen 21 yaşındaki oğlu James, Angelman Sendromu adı verilen genetik bir hastalıkla savaşıyor.