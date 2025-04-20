Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak?

Hollywood yıldızı Colin Farrell, nadir bir hastalıkla mücadele eden büyük oğlu James'i bakımevine yerleştirme kararı aldıklarını ve korkularını açıkladı.

Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak? - 1

Gerçeğe Çağrı, Özgürlük Yolu, In Bruges ve Büyük İskender gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Colin Colin Farrell'ın oğlu, çok nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor.

Oyuncunun, Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya gelen 21 yaşındaki oğlu James, Angelman Sendromu adı verilen genetik bir hastalıkla savaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak? - 2

NADİR BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Ünlü oyuncu, oğlu James ile ilgili yeni kararını açıkladı.

James'i uzun süreli bakım tesisine yatıracağını söyleyen Farrell, Candis Magazine'e verdiği röportajda; oğlunun annesi Kim Bordenave ile birlikte bu kararı aldıklarını belirtti.

Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak? - 3

"JAMES YA TEK BAŞINA KALIRSA?"

Kendilerine bir şey olursa oğullarının yalnız kalacağı korkusuyla bu kararı verdiklerini açıklayan ünlü isim, şöyle konuştu:

"Bu zor bir durum. Bazı ebeveynler 'Ben çocuğumla kendim ilgilenmek istiyorum' diyor ve ben buna saygı duyuyorum. Ama benim korkum şu: Ya yarın kalp krizi geçirirsem ya da James'in annesi Kim de bir trafik kazası geçirirse ve o da hastalanırsa ve James tek başına kalırsa? Hala hayatta ve sağlıklıyken gidebileceğimiz, ziyaret edebileceğimiz ve bazen onu dışarı çıkarabileceğimiz sevdiğimiz bir yer bulmayı umut ediyoruz."

Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak? - 4

OĞLU JAMES İÇİN VAKIF KURDU

Öte yandan Colin Farrell, geçtiğimiz aylarda zihinsel engelli insanları desteklemek için bir vakıf kurduğunu "Bu konuda ilk kez konuşuyorum ve konuşmamın tek nedeni James'e bunu yapmak isteyip istemediğini soramayacak olmam. James'le sanki 21 yaşındaymış ve İngilizce dilinde mükemmel bir akıcılığa ve yaşına uygun bilişsel yeteneğe sahipmiş gibi konuşuyorum. Ancak tüm bunlarla rahat olup olmadığına dair ondan belirli bir cevap alamıyorum, bu yüzden James'in ruhunu ve ne tür bir genç adam olduğunu ve kalbindeki iyiliği bilerek bir karar vermem gerekiyor" sözleriyle duyurmuştu.

Oğlunu onurlandırmak için vakıf kurma kararı aldığını belirten yıldız, "Dünyanın James'e nazik olmasını istiyorum. Ona nezaket ve saygı ile yaklaşılmasını istiyorum" demişti.

Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak? - 5

BİR OĞLU DAHA VAR

Aktörün, oyuncu Alicja Bachleda-Curus birlikteliğinden Henry adında bir oğlu var.

ANGELMAN SENDROMU HAKKINDA

Angelman sendromu, konuşma bozukluklarına, hareket sorunları, gelişimsel gecikmeler ve zihinsel yetersizliklere neden olan nadir genetik ve nörolojik bir hastalıktır.

Sinir sistemine etkisinden kaynaklı hareket ve denge sorunları, konuşma bozukluğu yada hiç konuşamama gibi semptomlar görülür.

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