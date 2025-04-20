Colin Farrell'dan oğlu James için yeni karar: Bize bir şey olursa ne yapacak?

"JAMES YA TEK BAŞINA KALIRSA?"

Kendilerine bir şey olursa oğullarının yalnız kalacağı korkusuyla bu kararı verdiklerini açıklayan ünlü isim, şöyle konuştu:



"Bu zor bir durum. Bazı ebeveynler 'Ben çocuğumla kendim ilgilenmek istiyorum' diyor ve ben buna saygı duyuyorum. Ama benim korkum şu: Ya yarın kalp krizi geçirirsem ya da James'in annesi Kim de bir trafik kazası geçirirse ve o da hastalanırsa ve James tek başına kalırsa? Hala hayatta ve sağlıklıyken gidebileceğimiz, ziyaret edebileceğimiz ve bazen onu dışarı çıkarabileceğimiz sevdiğimiz bir yer bulmayı umut ediyoruz."