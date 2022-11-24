Çöp Adam dizisi (1. bölüm) ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak? İşte yeni dizi Çöp Adam'ın oyuncuları

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ve kadrosuna dair detaylar belli oldu. Kısa bir süre sonra Star Tv ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Çöp Adam dizisi, iddialı ilk tanıtımının ardından afişiyle de dikkat çekti.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Çarşamba günleri ekrana gelecek olan dizi, geniş bir kadroya sahip. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Tamer ve Peri büyük aşkları için birçok sınavdan geçeceklerdir. Tamer aslında Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratmıştır. Saplantılı aşkı olan Tamer, zamanla sevgisini daha yumuşatacak ve duygusal bağa dönüştürecektir.