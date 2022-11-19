Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar



“Siz bilinç altınızı bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek. Ve siz ona kader diyeceksiniz…” mesajıyla yola çıkan dizinin kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. Star’ın merakla beklenen yeni dizisi “Çöp Adam” 23 Kasım Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor.