 Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi “Çöp Adam” ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar - 1


“Siz bilinç altınızı bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek. Ve siz ona kader diyeceksiniz…” mesajıyla yola çıkan dizinin kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. Star’ın merakla beklenen yeni dizisi “Çöp Adam” 23 Kasım Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor.

Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar - 2

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar - 3

ÇÖP ADAM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar - 4

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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