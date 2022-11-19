Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar

“Siz bilinç altınızı bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek. Ve siz ona kader diyeceksiniz…” mesajıyla yola çıkan dizinin kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. Star’ın merakla beklenen yeni dizisi “Çöp Adam” 23 Kasım Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.