Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?)

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihi değişti.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Dizinin başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu, dizinin resmi afişi için poz verdi.