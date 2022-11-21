 Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?) - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?)

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi “Çöp Adam” ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisinin yayın tarihinde değişiklik oldu.

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?) - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihi değişti.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?) - 2

ÇÖP ADAM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?) - 3

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI 

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi değişti (Çöp adam dizisi ne zaman başlayacak?) - 4

Dizinin başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu, dizinin resmi afişi için poz verdi.

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