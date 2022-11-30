Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu

Star'ın iddialı yeni dizilerinden Çöp Adam tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlardaki projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin konusunu gerçek bir hikayeden aldığı biliniyor. Peki, Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne?

Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu - 1

30 Kasım Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan 'Çöp Adam' güçlü kadrosu ve gerçek hayattan uyarlanan senaryosuyla dikkat çekiyor.

Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu - 2

"Gerçek hikayeden alınmıştır" diye tanıtılan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor.

Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu - 3

HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA? 

Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Çöp Adam, Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.

Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu - 4

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Çöp Adam dizisinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi isimler yer alıyor.

Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu - 5

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