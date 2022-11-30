Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Gerçek hikayesi merak konusu oldu

30 Kasım Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan 'Çöp Adam' güçlü kadrosu ve gerçek hayattan uyarlanan senaryosuyla dikkat çekiyor.
"Gerçek hikayeden alınmıştır" diye tanıtılan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor.
Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Çöp Adam, Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.
Çöp Adam dizisinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi isimler yer alıyor.