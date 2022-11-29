Yeni Star Tv dizisi Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar…

Çöp Adam dizisi ilk bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam konusuyla ilgi odağı olacağının sinyallerini yayınlanan tanıtımlarla vermişti. Peki Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar…

Yeni Star Tv dizisi Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar… - 1

Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini ekrana taşıyacak olan Çöp Adam 30 Kasım Çarşamba akşamı başlıyor. Tanıtımları günlerdir ekranlarda olan dizinin kadrosu ve konusu paylaşılmıştı.

Yeni Star Tv dizisi Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar… - 2

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak  gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Yeni Star Tv dizisi Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar… - 3

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM ÖZETİ

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

Yeni Star Tv dizisi Çöp Adam’ın oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam’ın oyuncuları ve konusuna dair ayrıntılar… - 4


Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır.  Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

N-LIFE HABERLERİ

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