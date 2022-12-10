Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan Kanada'da

Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Kanada'ya gitti.
Düzyatan, Kanada yerlileri başta olmak üzere dünyada temiz suya ulaşamayan topluluklar için başlatılan "temiz içme suyu" kampanyasının tanıtım yüzü oldu.
Human Concern International’ın (HCI) davetlisi olarak Kanada’ya gelen Düzyatan, başkent Ottawa’da bir basın toplantısı düzenledi.
Oyuncu, sosyal medya hesabında da paylaşım yaptı.
Kanada Federal Parlamento binasındaki Ulusal Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Düzyatan, "Bu önemli projenin bir parçası olmaya davet ettiği için Human Concern International'a teşekkür ediyorum. Küresel bir platforma sahip birçok kişi gibi ben de dünya çapında iklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalık yaratmaya kararlıyım’’ dedi.
Temiz su erişiminin olmamasının topluluklar üzerindeki etkilerini belgelemek için Afrika'yı dolaştığını anlatan Düzyatan, kendisini derinden etkileyen çarpıcı gerçeklerle karşılaşmasının Kenya'da başladığını ifade etti.
Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolü paylaştığı Çöp Adam gerek senaryo örgüsü gerekse güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi, çarpıcı konusuyla sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin hikayesinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Tamer" karakteri hakkında ipuçları verdi. Peki, Çöp Adam kimi anlatıyor? Tamer gerçekte kim?
Budayıcıoğlu Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Tamer karakteriyle ilgili şunları söyledi; "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."