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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim

Haberler | 07.07.2022 - 13:34 - Son Güncelleme : 07.07.2022 - 13:39

Sanatçı Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını vurgulayarak, "O dönem çok üzüldüm. İnsan sevdiğini kaybettiği zaman bile alışıyor. Olayın sonrasında ihaneti affettim" açıklamasında bulundu.

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim - 1

Haber Bahane programına konuk olan sanatçı Coşkun Sabah, yıllar önce 'ın ihanetine uğradığını söyleyerek o yılları anlattı.

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim - 2

Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusu üzerine "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" dedi.

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim - 3

Tezkere aldıktan sonra Avşar'la buluşmak istemediğini söyleyen Sabah, "Kolay bir şey değildi, atlattık. İnsan sevdiğini kaybettiği zaman bile alışıyor. 1-2 sene sonra ihaneti affettim" diye konuştu.

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim - 4

Çolak ile görüştüğünü söyleyen Sabah, "Tanju benim arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Mesleği yaparken de bu anlayışta olmak lazım" yorumunu yaptı.

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim - 5

Avşar ile görüşmelerinin Avşar’ın kendisinin babası için baş sağlığı dilemesiyle başladığını açıklayan Sabah, "Bir babamın baş sağlığı telefonu, bu beraberliği doğurdu diyelim" sözlerini dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

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