Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: İhaneti affettim

Haberler | 07.07.2022 - 13:34 - Son Güncelleme : 07.07.2022 - 13:39
Haber Bahane programına konuk olan sanatçı Coşkun Sabah, yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğradığını söyleyerek o yılları anlattı.
Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusu üzerine "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" dedi.
Tezkere aldıktan sonra Avşar'la buluşmak istemediğini söyleyen Sabah, "Kolay bir şey değildi, atlattık. İnsan sevdiğini kaybettiği zaman bile alışıyor. 1-2 sene sonra ihaneti affettim" diye konuştu.
Çolak ile görüştüğünü söyleyen Sabah, "Tanju benim arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Mesleği yaparken de bu anlayışta olmak lazım" yorumunu yaptı.
Avşar ile görüşmelerinin Avşar’ın kendisinin babası için baş sağlığı dilemesiyle başladığını açıklayan Sabah, "Bir babamın baş sağlığı telefonu, bu beraberliği doğurdu diyelim" sözlerini dile getirdi.