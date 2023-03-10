Courteney Cox'un estetik pişmanlığı

Ünlü oyuncu Courteney Cox, gençliğinde yüzüne yaptırdığı dolgulardan dolayı pişman olduğunu söylerken, "Dolguların olumsuz etkisini zamanla fark ettim" dedi.

Courteney Cox'un estetik pişmanlığı - 1

90'lı yıllara damgasını vuran 'Friends' dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Courteney Cox, genç yaşta yüzüne yaptırdığı dolgulardan dolayı pişman olduğunu itiraf etti.

Courteney Cox'un estetik pişmanlığı - 2

58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, katıldığı bir podcast programında daha genç görünmek için zamanında çok fazla yüz dolgusu yaptırdığını ve bu konuda aşırıya kaçtığını söyledi.

Courteney Cox'un estetik pişmanlığı - 3

Dolguların olumsuz etkisini zamanla fark ettiğini kaydeden Cox, "Gerçekten gençken yaşlanmaya başladığımı düşünüyordum ve dolgu yaptırıp aynaya bakarken normal göründüğümü sanıyordum" diye konuştu.

Courteney Cox'un estetik pişmanlığı - 4

Cox geçen yıl verdiği bir röportajda da, yaşlanmayla mücadelede bir dönem abartıya kaçtığını ve tuhaf görünmeye başladığını, artık doğal yollarla yaşlanmayı seçtiğini belirtmişti.

Courteney Cox'un estetik pişmanlığı - 5

Öte yandan Cox geçen ay, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. Oyuncuyu Friends diziden rol arkadaşları Jennifer Aniston ve Lisa Kudrow da yalnız bırakmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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