Courteney Cox'un estetik pişmanlığı

90'lı yıllara damgasını vuran 'Friends' dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Courteney Cox, genç yaşta yüzüne yaptırdığı dolgulardan dolayı pişman olduğunu itiraf etti.
58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, katıldığı bir podcast programında daha genç görünmek için zamanında çok fazla yüz dolgusu yaptırdığını ve bu konuda aşırıya kaçtığını söyledi.
Dolguların olumsuz etkisini zamanla fark ettiğini kaydeden Cox, "Gerçekten gençken yaşlanmaya başladığımı düşünüyordum ve dolgu yaptırıp aynaya bakarken normal göründüğümü sanıyordum" diye konuştu.
Cox geçen yıl verdiği bir röportajda da, yaşlanmayla mücadelede bir dönem abartıya kaçtığını ve tuhaf görünmeye başladığını, artık doğal yollarla yaşlanmayı seçtiğini belirtmişti.
Öte yandan Cox geçen ay, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. Oyuncuyu Friends diziden rol arkadaşları Jennifer Aniston ve Lisa Kudrow da yalnız bırakmadı.