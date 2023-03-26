Creed III filmi oyuncusu Jonathan Majors tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Creed serisinin üçüncü filminde başrolde yer alan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Creed III filmi oyuncusu Jonathan Majors tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - 1

"Creed III" filminde başrolde yer alan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Creed III filmi oyuncusu Jonathan Majors tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - 2

Açıklamada, "Mağdur, saldırıya uğradığını polise bildirdi ve yetkililer, 33 yaşındaki adamı sorun yaşamadan gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.

Saldırıya uğradığı öne sürülen kadının başından ve boynundan hafif yaralandığı, an itibarıyla hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Creed III filmi oyuncusu Jonathan Majors tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - 3

Ünlü oyuncunun menajerliğinden basına "Kimseye hiçbir yanlışı olmadı. Suçsuzluğunu kanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Creed III filmi oyuncusu Jonathan Majors tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - 4

Oyunculuğa 2011'de başlayan ve 2017'de "When We Rise" dizisindeki rolüyle tanınan Majors, "White Boy Rick", "The Last Black Man in San Francisco" ve "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" filmleriyle ün yaptı.

Creed III filmi oyuncusu Jonathan Majors tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı - 5

Majors, en son bu yıl vizyona giren "Creed III" filminde ana karakter Adonis Creed'in çocukluk arkadaşını ve yıllar sonra ringde meydan okuduğu Damian karakterini canlandırdı.

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