Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede

Olaydan altı hafta sonra Majors, mahkemeye çıkmış ve suçsuz olduğunu savunmuştu. Üçüncü derece saldırıyla suçlanan oyuncu, suçlu bulunması durumunda en çok 12 ay hapis cezasına çarptırılabilir.

Majors'un yargılanması dün de devam etti. Grace Jabbari adlı kadının kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Majors, avukat ekibiyle birlikte karşı atağa geçerek Jabbari'yi suçladı. Makheme, yeni deliller toplanması için davayı 6 Eylül'e erteledi.