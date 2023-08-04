Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede
Mart ayında tartıştığı bir kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılan ancak yargılanması devam eden "Creed III" filmi başrol oyuncusu Jonathan Majors yargılanmaya devam ediyor.
"Creed III" filmiyle tanınan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, geçtiğimiz mart ayında tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirilmişti.
33 yaşındaki oyuncu, New York'ta bir otomobilde tartıştığı kadına saldırdığı suçlamalarını reddetse de tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyor.