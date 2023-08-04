Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede

Mart ayında tartıştığı bir kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılan ancak yargılanması devam eden "Creed III" filmi başrol oyuncusu Jonathan Majors yargılanmaya devam ediyor.

Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede - 1

"Creed III" filmiyle tanınan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, geçtiğimiz mart ayında tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirilmişti.

33 yaşındaki oyuncu, New York'ta bir otomobilde tartıştığı kadına saldırdığı suçlamalarını reddetse de tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede - 2

Olaydan altı hafta sonra Majors, mahkemeye çıkmış ve suçsuz olduğunu savunmuştu. Üçüncü derece saldırıyla suçlanan oyuncu, suçlu bulunması durumunda en çok 12 ay hapis cezasına çarptırılabilir.

Majors'un yargılanması dün de devam etti. Grace Jabbari adlı kadının kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Majors, avukat ekibiyle birlikte karşı atağa geçerek Jabbari'yi suçladı. Makheme, yeni deliller toplanması için davayı 6 Eylül'e erteledi.

Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede - 3

Jonathan Majors'ün avukatı, tutuklanma haberlerine açıklık getirme amacıyla yaptığı açıklamada, "Jonathan Majors, tamamen masum ve tanıdığı bir kadınla girdiği tartışmanın kurbanı olduğu kanıtlanabilir. Tüm suçlamaların bir an önce düşürüleceği beklentisiyle hızla kanıtları topluyor ve bölge savcılığına sunuyoruz" demişti.

Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede - 4

Avukat, iddia edilen olayın gerçekleştiği otomobilin video görüntülerinin yanı sıra sürücünün ve görgü tanıklarının ifadelerinin ve kadının suçlamayı geri çektiğini gösteren iki yazılı ifadesinin bulunduğunu da sözlerine eklemişti.

Creed III yıldızı Jonathan Majors kadına şiddet suçundan mahkemede - 5

"Bütün kanıtlar, Jonathan Majors'ün tamamen masum olduğunu ve söz konusu kişiye hiçbir şekilde saldırmadığını kanıtlıyor" diyen avukat Priya Chaudhry, ünlü oyuncuyu suçlayan kadının sinir krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, olayın da bu kriz nedeniyle meydana geldiğini dile getirmişti.

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