Cristiano Ronaldo 3 milyon takipçi kaybetti

Geçtiğimiz gün dört saat boyunca çöken Instagram yeniden açıldığında, milyonlarca hesaba erişimin engellendiği ve telefon onaylı olmayan hesapları silindiği ortaya çıktı. Bu işlemden etkilenen isimlerden biri de Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ydı.
Ronaldo bir anda 3 milyon takipçi kaybetti ve takipçi sayısı 493 milyon kişi düştü. Ancak yıldız futbolcu halen Instagram'ın en çok takip edilen ismi olma özelliği taşıyor.
Instagram daha önceki kesintilerde olduğu gibi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını belirterek kullanıcılardan özür diledi.
Ronaldo'nun sosyal medyada paylaşım başına yaklaşık 1.5 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.
Sürekli Ronaldo ile futbolculuğu kıyaslanan ve 'Hangisi daha iyi?' tartışmalarının yapıldığı Messi'nin ise Instagram'da 370 milyon takipçisi bulunuyor.