Cristiano Ronaldo için bir devir gözyaşlarıyla kapanırken sevgilisi Georgina Rodriguez'den teknik direktör Fernando Santos'a tepki

Futbol dünyası dün akşam Cristiano Ronaldo'nun gözyaşlarını izledi. İsviçre sonrası Fas maçına da yedek başlayan Portekizli yıldız futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil olsa da elenmenin önüne geçemedi.
37 yaşındaki yıldız sporcu, son Dünya Kupası maçından gözyaşları içinde ayrıldı. Ronaldo'yu yedek kulübesinde bırakan Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'a yıldız futbolcunun ailesinden sert tepkiler geldi.
2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i En Nesyri'nin golüyle 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Son 16 turunda oynanan İsviçre maçına Portekiz'de yedek başlayan Cristiano Ronaldo, Fas mücadelesine de kulübede başladı. Devre arasına 1-0 geride giren Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, yıldız futbolcusunu 51. dakikada oyuna sürdü.
Maçta istediği etkiyi gösteremeyen Ronaldo, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ve gol atma başarısı gösteren Ronaldo için Fas maçı, bir dönemin de sonu anlamına geliyordu.
Maç bittikten sonra Faslı futbolcuların teselli ettiği yıldızın, sahada başlayan gözyaşlarının dozu, soyunma odası koridorunda daha da arttı.
Ronaldo'nun İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi. "Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin" diyen Rodriguez, sert sözler sarf etti.
Beş çocuk babası Ronaldo'nun iki çocuğunun annesi olan Rodriguez, şu açıklamayı yaptı:
"Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi. Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız."
Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro ise "Bir adamı öldürdünüz" diyerek Fernando Santos'u istifaya davet etti.
Elma Aveiro, Instagram'da Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafa yorum olarak şunları yazdı:
"Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!"