Cristiano Ronaldo için bir devir gözyaşlarıyla kapanırken sevgilisi Georgina Rodriguez'den teknik direktör Fernando Santos'a tepki

Beş çocuk babası Ronaldo'nun iki çocuğunun annesi olan Rodriguez, şu açıklamayı yaptı:

"Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi. Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız."