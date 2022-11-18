Cristiano Ronaldo: Oğlumun küllerini evde saklıyorum

Ronaldo ve Rodríguez, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmaktayız. Bir anne babanın hissedebileceği en büyük acı. Sadece kızımızın doğumu bize bu anda biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor" diyerek acı haberi duyurmuştu.