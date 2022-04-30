Cristiano Ronaldo yeni doğan bebeğinin yeni fotoğrafını paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 30.04.2022 - 14:34 - Son Güncelleme : 30.04.2022 - 14:42
Manchester United takımının yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, ikizlerinden birinin doğumda ölmesinden iki hafta sonra, yeni doğan kızını kucağında tutarken görüldüğü fotoğrafını paylaştı. 37 yaşındaki Portekizli futbolcu, Instagram paylaşımına "Sonsuza kadar aşk" notunu yazdı.
Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, 18 Nisan'da oğullarının doğumda öldüğünü, ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.
Küçük kızın örgü bir başlıkla görüldüğü fotoğrafın ardından, Ronaldo'ya çok sayıda destekleyici mesaj yağdı.
Ronaldo ve Rodriguez, üzücü kayıplarının ardından küçük kızlarına verdikleri adı henüz açıklamadı.
İkiz bebek bekleyen çift, doğumdaki kayıplarının ardından sosyal medya hesaplarından, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" açıklamasını yapmıştı.
Cristiano Ronaldo, Ekim 2021'de sosyal medya hesabından Georgina Rodriguez ile birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermiş, "İkiz bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.
Üçü taşıyıcı anneden biri de Rodriguez'in dünyaya getirdiği çocuğu olmak üzere dört çocuk babası olan ve beşinci çocuğu iki hafta önce dünyaya gelen Ronaldo, kaybettiği oğlunu üzüntüsünü yaşarken, futbol seyircisi onu teselli etmeye çalıştı.
Acı haberin ardından Liverpool-Manchester United maçına çıkan Ronaldo'ya, maçın 7. dakikasında tüm stat ayağa kalkıp bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.
Ronaldo, geçen hafta da Arsenal maçında attığı golden sonra sevinmezken, eliyle gökyüzünü işaret ederek golü oğluna adadı.
Ronaldo, geçen hafta ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Evim güzel evim. Gio ve kızımız sonunda bizimle birlikteler. Tüm nazik sözler ve tutumlar için teşekkür etmek istiyoruz. Desteğiniz çok önemli, ailemize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hepimiz hissettik. Şimdi, bu dünyaya hoşgeldin dediğimiz hayat için şükretme zamanı" notunu yazmış, milyonlarca beğeni ve destek yorumu almıştı.