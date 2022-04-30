Cristiano Ronaldo yeni doğan bebeğinin yeni fotoğrafını paylaştı

İkiz bebek bekleyen çift, doğumdaki kayıplarının ardından sosyal medya hesaplarından, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" açıklamasını yapmıştı.