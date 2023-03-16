Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez bebeğinin ölümü hakkında konuştu

AĞLAYARAK ANLATTI

Georgina Rodriguez'in, Ronaldo ile tanışması ve hayatının değişimini anlattığı I Am Georgina adlı belgeselin ikinci sezon tanıtımında, bebeğini kaybetmesiyle ilgili bölüme yer verildi. Rodriguez'in bebeğinin kaybını anlatırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor" diyen Rodriguez, "Bu yıl hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" şeklinde konuştu.