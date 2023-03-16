Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez bebeğinin ölümü hakkında konuştu

Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, doğumda bebeğini kaybetmesiyle ilgili ilk kez konuştu.
Nisan 2022'de, 38 yaşındaki Ronaldo ile 29 yaşındaki Rodriguez, Bella Esmeralda adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar, ancak kızlarının ikizi doğumda ölmüştü.
Georgina Rodriguez'in, Ronaldo ile tanışması ve hayatının değişimini anlattığı I Am Georgina adlı belgeselin ikinci sezon tanıtımında, bebeğini kaybetmesiyle ilgili bölüme yer verildi. Rodriguez'in bebeğinin kaybını anlatırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
"40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor" diyen Rodriguez, "Bu yıl hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" şeklinde konuştu.
İkizlerinin doğmasını beklerken, sadece bir bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi şokunu yaşayan Rodriguez, "Hayat devam ediyor. Yaşamak ve güçlü olmak için nedenlerim var" dedi.
“Cris, gündemimi devam ettirmem konusunda beni çok cesaretlendiriyor. Bana, 'Gio, hayata devam et. Bu seni iyileştirecek' diyor" ifadesini kullanan Rodriguez, "Şu anda önceliğim ailem ve çocuklarım. Çok mutlu ve minnettarım" şeklinde konuştu.
Cristiano Ronaldo, Ekim 2021'de sosyal medya hesabından Georgina Rodriguez ile birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermiş, "İkiz bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.
İkizlerinden birinin doğumda ölümünün ardından Liverpool-Manchester United maçına çıkan Ronaldo'ya, maçın 7. dakikasında tüm stat ayağa kalkıp bir dakika boyunca alkışlarla destek vermişti.
Ronaldo, 2022'de Arsenal maçında attığı golden sonra sevinmezken, eliyle gökyüzünü işaret ederek golü oğluna adamıştı.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin geçen yıl doğan kızları Bella'nın yanı sıra 5 yaşında Alana adında bir kızları daha bulunuyor.
Ayrıca Ronaldo'nun Rodriguez ile birlikteliğinden önce dünyaya gelen 12 yaşında Cristiano Jr adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden doğan 5 yaşında Eva ve Mateo adında ikizleri var.