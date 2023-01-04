Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır aşk yaşadığı Georgina Rodriguez'in özel jetinde verdiği pozlar dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 1

2016 yılından beri ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’yla (37) birlikte olan Georgina Rodriguez (28), sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 2

SUUDİ ARABİSTAN'A UÇTU

Instagram'da yaklaşık 44 milyon takipçisi olan Rodriguez, özel jetle Suudi Arabistan’a gittikleri yolculuklarından çeşitli fotoğraflar paylaştı.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 3

Georgina Rodriguez, iki çocuğunun babası Cristiano Ronaldo’nun yıllık 175 milyon sterlin alacağı Al Nassr takımına transferinin ardından Suudi Arabistan’a uçtuğu sırada özel jetindeki çift kişilik yatağı gösterdi.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 4

JETTEKİ YATAĞINI GÖSTERDİ

Ünlü isim, 5 yaşındaki kızı Alana ile yatağın üzerine uzanırken siyah spor kıyafetleri içinde poz verdi.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 5

Paylaşımına "Bensiz olmaz" notunu düşen Rodriguez, daha sonraki karelerde, takıları ve Hermes çantasını gözler önüne serdi.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 6

"YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Suudi Arabistan’daki Al Nassr takımına transfer olan Ronaldo da birkaç gün önce Instagram’da bir hikaye paylaşarak, “Merhaba arkadaşlar, yakında görüşürüz!” dedi.

Ünlü futbolcunun tektaş yüzüğü dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 7

RONALDO'YA YILBAŞI HEDİYESİ

Georgina Rodriguez'den geçtiğimiz haftalarda da Cristiano Ronaldo'ya yılbaşı jesti olarak lüks otomobil hediyesi gelmişti.

Rodriguez, yıldız futbolcuya Rolls Royce Dawn otomobil almıştı.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 8

Rodriguez, Portekizli yıldıza hediye ettiği lüks otomobili sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Ronaldo da bu anları ''Hediye için teşekkür ederim aşkım'' ifadeleriyle yayınlamıştı.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı - 9

NOEL YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Lüks otomobil için 300 bin dolar (Türkiye fiyatı 30 milyon TL) ödeyen Georgina Rodriguez, çocuklarına da bir hediye günü ve yemeği organize ederek noel baba eşliğinde hediyelerini dağıtmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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