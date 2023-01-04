Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den özel jet paylaşımı

NOEL YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Lüks otomobil için 300 bin dolar (Türkiye fiyatı 30 milyon TL) ödeyen Georgina Rodriguez, çocuklarına da bir hediye günü ve yemeği organize ederek noel baba eşliğinde hediyelerini dağıtmıştı.