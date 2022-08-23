Cristiano Ronaldo'nun telefonunu parçaladığı otizmli taraftarın annesi konuştu: Tehdit edildim

Haberler - ntv.com.tr | 23.08.2022 - 10:43 - Son Güncelleme : 23.08.2022 - 10:52
Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz nisan ayında takımı Manchester United'ın Everton karşısındaki yenilgisi sonrası üzgün bir şekilde sahayı terk ettiği esnada bir hayranının telefonunu parçalayıp ezmişti. 14 yaşında bir otizmli taraftar olduğu öğrenilen Jacob Harding’in annesi Sarah Kelly, ünlü futbolcunun, oğluna yaptığı şoke edici saldırı üzerine yasal mücadelesini sürdüreceğini söyledi.
Mirror gazetesine konuşan 37 yaşındaki öfkeli anne ayrıca, Manchester United yıldızına, Everton'a yenildikten sonra Goodison Park'ın sahasını terk ettiğinde öfkeyle Jacob Harding'in telefonunu yere çarpması sonrası ihtar verilmesinin adaleti aldatmak olduğunu belirtti.
Kelly, Ronaldo'nun kırılan telefonu değiştirmeyi bile teklif etmediğini iddia ederken, kendisinin ve 14 yaşındaki oğlunun olay nedeniyle onları suçlamaya çalışan bazı kişiler tarafından hedef alındığını söyledi.Ronaldo’yu idolleştiren bir Everton taraftarı olan Jacob Harding’in, geçen nisan ayındaki tokattan sonra eli morarmış ve şişmişti.
Sarah Kelly, Ronaldo’nun bu davranışı için olaydan hemen sonra özür dileyebileceğini, ancak bunu yapmadığını söyledi. Kelly, şimdi, sadece 200 sterlin para cezası alan Portekizli oyuncuya karşı yasal işlem başlatmayı planlıyor.
Saldırıdan bir gün sonra, Ronaldo'nun asistanı olduğunu iddia eden Sergio adlı bir kişinin kendisine telefon ettiğini söyleyen Kelly, bu kişinin futbolcuyla United sahasında bir buluşma teklif ettiğini anlattı. Kelly teklifi reddedince kendisine "Ronaldo'nun kim olduğunu biliyor musun?" diye yanıt verdiğini söyledi.
“Ona, ‘Elbette biliyorum ama teklife yanıtım hayır’ diye yanıt verdim. Ağlama krizine girdim. Gözdağı verildiğini düşündüm. Buna nasıl cesaret edebilirler” diyen Kelly, iki gün sonra aynı kişinin yeniden aradığını ve Ronaldo’nun kendisiyle konuşmak istediğini söylediğini belirtti.
Futbolcunun kendisini aradığını söyleyen Kelly, “Konuştuğum kişi, hayatımda gördüğüm en kibirli insandı” dedi.
Kelly, Ronaldo ile aralarında geçen diyalogu şöyle aktardı:
“Ronaldo bana, istersem kendisiyle görüşüp ailesiyle tanışabileceğimi söyledi. ’Ben kötü bir baba değilim’ demesinin üzerine ben de ‘Hiçbir zaman bunu söylemedim’ diye karşılık verdim. ‘Ben çok kötü bir çocukluk geçirdim, babamı kaybettim’ dedi. Buna karşılık ben de ona ‘Herkesin hüzünlü bir hikayesi var Ronaldo, ben de babamı küçük yaşta kaybettim ve kanser hastasıyım’ dedim. Oğlumdan hiç Jacob diye söz etmedi, hep ‘çocuk’ dedi. ‘Çocuğun sorunları olduğunu biliyorum’ deyince ben de ‘Onun bir sorunu yok, bir engeli var, sorunu olan sensin’ dedim. ‘Özür dilerim. Ben kötü bir şey yapmadım’ diye karşılık verdi. Hiç kimseyi tekmelemediğini, öldürmediğini ya da yumruklamadığını söyledi.”
Ronaldo’nun sözleri üzerine öfkelendiğini söyleyen Kelly, “Yani oğlumun eline vurup morartıyorsun ve kimseyi incitmemiş mi oluyorsun?” diye karşılık verdiğini anlattı. Kelly, sözlerine şöyle devam etti:
“Medyada, basında ve mahkemede bu olayla uğraşmak istemediğini söyledi. İyi bir hukuk ekibine sahip olduğunu, kazanacağını ve sonuna kadar benimle mücadele edeceğini söyledi. Medyayı nasıl oynatacağını bildiğini belirtti. Ondan ne istediğimi sordu, ben de hiçbir şey istemediğimi ve polisin uğraşacağını söyledim.”
Kelly, Ronaldo'nun kendisine kişisel numarasını göndereceğini söylediğini anlattı ve “Telefonu kapattım. Sanki yanlış bir şey yapmışım gibi kendimi sorgulamama neden oldu. Beni gaza getirmişti. Gözyaşlarına boğuldum” dedi.
“Bu bir polis soruşturmasıydı ve ben tanıktım. Numaramın kendisine verilmesinden korkmuş ve öfkelenmiş hissettim. Bunun onun yanına kalmasına kızıyorum. Oğlumun telefonunu bile yenilemedi. Bu arada troller hayatımı cehenneme çevirdi” diyen Kelly, “Manchester United taraftarları oğlumun telefonu çaldığını söyledi. Bu iğrençti. Oğlumun altın gibi kalbi vardır. Evden çıkmaya korkuyorum, her zaman arkamı kolluyorum. Biz suçlu, Ronaldo ise masum kurban olarak algılandı” diye konuştu.
Olayın ardından Ronaldo, Instagram hesabından bir açıklama yaparak özür dilemişti. Yıldız futbolcu, "Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız. Patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum” diye yazmıştı.