Cristiano Ronaldo'nun telefonunu parçaladığı otizmli taraftarın annesi konuştu: Tehdit edildim

YASAL MÜCADELE BAŞLATACAK

Sarah Kelly, Ronaldo’nun bu davranışı için olaydan hemen sonra özür dileyebileceğini, ancak bunu yapmadığını söyledi. Kelly, şimdi, sadece 200 sterlin para cezası alan Portekizli oyuncuya karşı yasal işlem başlatmayı planlıyor.

Saldırıdan bir gün sonra, Ronaldo'nun asistanı olduğunu iddia eden Sergio adlı bir kişinin kendisine telefon ettiğini söyleyen Kelly, bu kişinin futbolcuyla United sahasında bir buluşma teklif ettiğini anlattı. Kelly teklifi reddedince kendisine "Ronaldo'nun kim olduğunu biliyor musun?" diye yanıt verdiğini söyledi.

“Ona, ‘Elbette biliyorum ama teklife yanıtım hayır’ diye yanıt verdim. Ağlama krizine girdim. Gözdağı verildiğini düşündüm. Buna nasıl cesaret edebilirler” diyen Kelly, iki gün sonra aynı kişinin yeniden aradığını ve Ronaldo’nun kendisiyle konuşmak istediğini söylediğini belirtti.