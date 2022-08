Cristiano Ronaldo'nun telefonunu parçaladığı otizmli taraftarın annesi konuştu: Tehdit edildim

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olayın ardından Ronaldo, Instagram hesabından bir açıklama yaparak özür dilemişti. Yıldız futbolcu, "Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız. Patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum” diye yazmıştı.