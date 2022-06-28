Cüneyt Arkın'ın ardından: Sen benim kahramanımdın, öyle kalacaksın

Haberler | 28.06.2022 - 10:58 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 11:26
Ferhat Göçer
"Bizi biz yapan, bizi bize bağlayan en güzel insanlardan biriydi… Mekanın cennet olsun…"
İlker İnanoğlu
"Bir efsaneyi daha kaybettik"
ATA DEMİRER
"Seni çok sevdik nurlar içinde yat"
Cemal Hünal
"Hocam... nurlar içinde uyu"
IŞIN KARACA
"yattığın yer nurla dolsun.. Mekanın cennet olsun büyük usta… Türkiye'nin başı sağ olsun... çok üzgünüm…"
Tuğba Özay
"Türkiye çok kıymetli bir sanatçısını daha yitirdi.. Unutulmayacaksın Battal Gazi, unutulmayacaksın Köroğlu, unutulmayacaksın Kara Murat, unutulmayacaksın Dünyayı Kurtaran Adam, unutulmayacaksın Yeşilçam’ın aşk filmlerinin yakışıklı jönü... Işıklar yoldaşın olsun, huzur içinde uyu"
DERYA BAYKAL
"Kalbimizde yerin çok kıymetli, güle güle Cüneyt Arkın…"
HAMDİ ALKAN
"Sen benim kahramanımdın..Hep öyle kalacaksın. Filmlerinde zor durumda kalanları kurtarmaya geldiğin an, sinema salonunda coşkun bir alkış kopardı. Seni çıktığın sonsuz yolculuğuna uğurlarken, bitmeyen çocuksu heyecanım, saygım ve sonsuz sevgilerimle alkışlıyorum"
SABAHAT AKKİRAZ
"Sanat ailemiz yaprak döküyor. Sevgili Arkın hakka yürüdü. Büyük sanatçılar ölmez sanatları hep yaşar. Nur içinde uyu. Çok üzgünüm"
FAZIL SAY
"Üzüntüm büyük.
Işıklar içinde uyusun Cüneyt Arkın.
Sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum bu halka verdiği her şey için."
Mustafa Sandal
"Yeşilçam'ın efsanesi, bir dönemin çocuklarının kahramanı, hepimizin Cüneyt ağabeyi... Seni kaybetmek beni çok ama çok derinden üzdü. Mekanın cennet olsun güzel yürekli adam"
AHMET ÜMİT
"Çocukken biraz Kara Murat olduk, biraz Malkoçoğlu; gençken Maden filmindeki hak arayan işçi önderi İlyas olduk, Yaralı Kurt'ta intikam peşindeki Ali olduk. Bizi biz yapan insanlardan biriydin Cüneyt Abi, nurlar içinde uyu..."
Mehmet Ali Erbil
"Ne kadar şanslıyım ki aynı filmde rol aldım. Mekanın cennet olsun."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.
FAHRETTİN ALTUN
"Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
İBRAHİM KALIN
"Kara Murat,
Malkoçoğlu,
Battal Gazi,
Dünyayı Kurtaran Adam…
Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."