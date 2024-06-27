Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır: Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum
Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, usta oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını ve tanışma hikayesini anlattı.
"HATIRALARLA YAŞAMAYI TERCİH ETTİM AMA ACI ÇEKİYORUM"
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ve 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçının vefatının üzerinden iki yıl geçti.
Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum." dedi.