Cüneyt Arkın'ın kitabında dikkat çeken bölüm sonrası Orhan Gencebay ve Sevim Emre konuştu

Gencebay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Gencebay, “Cüneyt Arkın’ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi” diye konuştu.