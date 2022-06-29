Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın: Babam herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu

Haberler - DHA | 29.06.2022 - 14:46 - Son Güncelleme : 29.06.2022 - 15:53
Cüneyt Arkın’ın oğulları Murat ve Kaan hastaneye giderek cenazeyi teslim aldı.
Arkın’ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi.
Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.
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