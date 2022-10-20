CZN Burak Özdemir imar kirliliğine neden olma davasında konuştu: Aylık gelirim 30 bin lira

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Hakim, "Dava konusu yeri kaldırdınız mı?" sorusu üzerine sanık Özdemir, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirildi. Eski haline getirildi diye biliyorum. Ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orayla İsmail Bey ilgileniyor, kendisinden son durum bilgisini aldım. Beraatimi talep ederim" dedi. Avukatları ise "Söz konusu yer eski haline getirilmiştir. Bu yapı tatil tutanağıyla da belgelenmiştir. Ayrıca Boğaziçi alanında bir yer değildir. Öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi halde aykırılık giderildiğinden düşme kararı verilsin" dedi.