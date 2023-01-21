Dakota Johnson'ın şakası şaşırttı: Beni de yemeye çalışırdı

İDDİALARI REDDETTİ

2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.

Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum. Ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.