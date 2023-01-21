Dakota Johnson'ın şakası şaşırttı: Beni de yemeye çalışırdı

Son dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Dakota Johnson, geçtiğimiz günlerde ABD’nin önemli film festivallerinden biri sayılan Sundance’e katıldı.Festivalde İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'ya ödül vermek için sahneye çıkan oyuncu, yaptığı şakayla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
33 yaşındaki Amerikalı oyuncu, yönetmenin Call Me By Your Name filmine övgüler yağdırırken adı “cinsel taciz ve yamyamlık fantezisi” iddialarıyla yan yana gelen filmin oyuncusu Armie Hammer’a göndermede bulundu.
Johnson “Call Me By Your Name'de rol alamadım. Talihsiz bir durumdu. Luca benden ‘şeftali’ rolünü oynamamı istedi ama takvimimiz uymadı. İyi ki öyle olmuş. Yoksa Armie Hammer’ın yemeğe çalıştığı bir başka kadın olurdum” dedi.
Oyuncu sözlerine “Yamyamlığın bu kadar popüler olabileceğini kim bilebilirdi?” diyerek devam etti.
Call Me By Your Name, The Man from U.N.C.L.E ve Sosyal Ağ gibi ünlü yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
Page Six'e konuşan Hammer'in eski sevgilisi Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istedi" demişti.
2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanan oyuncu, 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiği ve kaçmasına izin vermediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Effie adındaki kadın, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını ve ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.
Hammer, istismar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bana yapılan bu saçma iddialara cevap vermiyorum. Ama bu bana karşı ahlaksızca yapılan sahte sosyal medya saldırıları ışığında, çocuklarımı dört ay boyunca film çekmek için Dominik Cumhuriyeti'ne tek başlarına bırakmayacağım. Lionsgate bu konuda beni destekliyor ve bunun için onlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.
Johnson, yönetmen Luca Guadagnino ile daha önce A Bigger Splash ve Suspiria filmlerinde çalışmıştı.