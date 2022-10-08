Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in oğluyla çocuklarından kraliyet unvanlarını alması ve Prens Joachim’in Fransa dışında yaşıyor olmasının nedeninin yasak aşk olduğu iddia edildi.

Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası - 1

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in Prens Joachim’in ve dört çocuğunun kraliyet unvanlarını alması tartışmalara yol açarken, kararın arkasında yasak aşk olduğu öne sürüldü.


Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası - 2

İspanya basınının iddiasına göre; Danimarka kraliyet ailesini karıştıran kararın arkasında Prens Joachim'in yengesi Prenses Mary ile birliktelik yaşaması var.


Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası - 3

Prens Joachim'in abisi Veliaht Prens Frederik'in eşi Prenses Mary ile olan ilişkisi nedeniyle Fransa'da yaşadığı ve Kraliçe'nin unvanları da bu nedenle aldığı öne sürüldü.


Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası - 4

Vanitatis Elconfidencial dergisine göre ise Prens Joachim'in bir kraliyet etkinliğinde yengesi Mary'yi öpmeye çalıştığı da iddia edildi.


Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası - 5

Haberde yaşanan olayda Prens'in eşi Marie'nin de olaya şahit olduğu ve kraliyet ailesinde yasak aşk krizi aktarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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