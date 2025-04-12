Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı
Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic'in darp görüntüleri ortaya çıktı. Danla Biliç'in şikayetinin ardından Denizli'de yakalanan şüpheli, Bilic'e yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları reddetti.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıkladı.
Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaştı.