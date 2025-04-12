Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic'in darp görüntüleri ortaya çıktı. Danla Biliç'in şikayetinin ardından Denizli'de yakalanan şüpheli, Bilic'e yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 1

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıkladı.

Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaştı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

N-LIFE HABERLERİ

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 2

YÜZÜNÜN HALİNİ PAYLAŞTI

Danla Bilic, "Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız" açıklamasında bulundu.

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 3

DARP İDDİALARINI REDDETTİ

Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Biliç'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi.

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 4

ESKİ SEVGİLİSİ ÇAKAL'DAN DESTEK

Danla Bilic'in paylaşımlarının ardında peş peşe paylaşımlar geldi. Bilic'in eski sevgilisi Emirhan Çakal şu sözlerle destek verdi:

"Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir. "

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 5

Bilic'in uzun zamandır küs olduğu arkadaşı Ala Tokel de "Benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 6

"SİTEYE KURYE KILIĞINDA GİRİŞ YAPMIŞ, BENİ TAKİP ETMİŞ"

Bilic sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

 "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir."

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 7

GÜVENLİK KAMERASI ÖNÜNDE DARP

Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic, 11 Nisan 2025 tarihinde, üyesi olduğu spor kulübünün restoranında eski sevgilisi tarafından yumruklanarak darp edildiğini, olayın güvenlik kameralarınca net bir şekilde kayda alındığını söyledi.

Danla Bilic darp fotoğrafını paylaştı | Eski sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı - 8

"AİLE İÇİ BÜROYA MÜRACAAT ETTİM"

Sosyal medya fenomeni "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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