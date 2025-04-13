Danla Bilic'in eski sevgilisi tutuklandı: Ünlü isimden ilk açıklama
Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic'in şikayetinin ardından Denizli'de yakalanan şüpheli, Berk Çetin işlemlerinin ardından tutuklandı. Tutuklama sonrası Danla Bilic de açıklama yaptı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıkladı.
Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaştı.