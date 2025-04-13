Danla Bilic'in eski sevgilisi tutuklandı: Ünlü isimden ilk açıklama

DANLA BİLİC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Bilic, şu ifadeleri kullandı:

"Desteğiniz icin sonsuz teşekkür ederim.

Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımı ile sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek icin çabaladım.

Bu akşam saatlerinde alınan tutuklama kararı bir nebze icçme su serpse de süreç sonuçlanana, Berk Çetin hak ettiği ve uygun görülen cezayı alana kadar pes etmemeye kararlıyım. 'Bir sonrakinde ne yapacak?' korkusunu yaşamak zorunda bırakılan bir kadın olarak aklım ve kalbim artık sadece bu endişeyle yaşamaya calışan tüm kadınlarda. Darısı defalarca şikayet edildiği halde serbest gezen diğerlerinin başına"