Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in kendisini darbeden eski aşkı, kısa süre önce tahliye olmuştu. Bilic'in dayısını tehidt ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan eski sevgilinin akıbeti belli oldu.

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 1

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından darbedildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 2

Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaşmıştı.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 3

YÜZÜNÜN HALİNİ PAYLAŞTI

Danla Bilic, "Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız" açıklamasında bulunmuştu.

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 4

Tüm bu yaşananların ardından 12 Nisan’da gözaltına alınan eski sevgili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 5

"ÖLÜM HABERİNİ 3-4 GÜN İÇİNDE ALIRSINIZ"

Son olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski sevgilisinin serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi:

“Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, özgürlüğünün değerini anlar birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse diye düşünmüştüm. Bugün dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Ve bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor.”

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 6

SERBEST BIRAKILDI

İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, eski sevgiliyi Eyüpsultan'da bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama - 7

"BU KORKUYU HAZMETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bunun üzerine sosyal medya heaabından açıklama yapan Danla Bilic, "Merak eden, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. İyiyim, aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz. Dün bizzat Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp bu konuyla bizzat ilgilendiklerini de iletti. Hiçbir kadının bu ve benzeri şeyler yaşamaması, yaşayanların da sonsuz korunmasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor" dedi.

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