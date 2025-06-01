Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltına alınmıştı: Fenomen isimden açıklama

"ÖLÜM HABERİNİ 3-4 GÜN İÇİNDE ALIRSINIZ"

Son olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski sevgilisinin serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi:

“Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, özgürlüğünün değerini anlar birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse diye düşünmüştüm. Bugün dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Ve bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor.”