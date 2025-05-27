Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir"

Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı dolgunun kaburgasına kadar çıktığını açıkladı. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Eskalen, kalça dolgusunun dünyada birçok ülkede uygulanması yasak olduğunu söyledi, "Yanlış enjeksiyon dolgu akciğere hatta kalbe kadar gidebilir" diye uyardı.

Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir" - 1

Haber: Aydan Durak/ntv.com.tr

Dolgu, botoks gibi estetik işlemler sıklıkla yaptırılıyor ve sosyal medyanın da etkisiyle bu işlemlere talep artıyor.

Yaptırdığı estetiklerle konuşulan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı dolgunun kaburgasına kadar yayıldığını ve doktoru Bülent Cihantimur'un bu işlemi yaparken uygulamanın risklerine değinmediğini iddia etti. Hatta takipçilerine "kalça dolgusunu asla yaptırmayın" dedi.

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Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir" - 2

Danla Biliç, doktor ‘o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar’ diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor." açıklamasında bulundu.

Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir" - 3

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Eskalen, her estetik işlemde olduğu gibi kalça estetiğine de ilgi son yıllarda giderek artış gösterdiğini söyleyerek, kalça dolgusunun hayati risklerini açıkladı.

Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir" - 4

"RİSKLERİ NEDENİYLE BİRÇOK ÜLKEDE YASAK"

"Kalça dolgusuna duyulan ilgide sosyal medyanın büyük etkisi var" diyen Op. Dr. Eskalen, enjekte edilen kalça dolgularının oluşturduğu riskler ve yan etkileri sebebiyle dünyada birçok ülkede yasaklandığını belirterek bazı uyarılarda bulundu:

Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir" - 5

"AKCİĞERE, HATTA KALBE KADAR YAYILABİLİR"

"Bu dolguların oluşturduğu en büyük problem kontrolsüz bir şekilde doku içinde dağılması, yayılması ve vücudun bu dolguyu kabul etmemesi sonucunda yabancı cisim reaksiyonu dediğimiz bir tepkiyi göstermesi. Buna ek olarak uygulanırken sterilite şartlarına bağlı olarak enfeksiyon oluşturabilmekte ve bu enfeksiyona bağlı yara gelişimi hatta hayati riskler oluşturabilmektedir.

Ayrıca kalça bölgesi damarsal yapı bakımından farklı plexus dediğimiz bir ağ yapısına sahiptir. Enjeksiyon sırasında bu tehlikeli bölgeye yapılan yanlış enjeksiyon dolgunun akciğere ve kalbe gitmesine neden olabilmekte ve hayati riski oluşturmaktadır."

Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir" - 6

Kalça estetiği için en iyi çözümün uygun miktarda kişinin kendi yağıyla ve güvenli bölgelere yapılan enjeksiyonların olduğunun altını çizen Op. Dr. Eskalen, hastaların plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar dışında kimseye kalça estetği işleminin yaptırılmaması gerektiğini vurguladı.

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