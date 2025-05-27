Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir"

"AKCİĞERE, HATTA KALBE KADAR YAYILABİLİR"

"Bu dolguların oluşturduğu en büyük problem kontrolsüz bir şekilde doku içinde dağılması, yayılması ve vücudun bu dolguyu kabul etmemesi sonucunda yabancı cisim reaksiyonu dediğimiz bir tepkiyi göstermesi. Buna ek olarak uygulanırken sterilite şartlarına bağlı olarak enfeksiyon oluşturabilmekte ve bu enfeksiyona bağlı yara gelişimi hatta hayati riskler oluşturabilmektedir.



Ayrıca kalça bölgesi damarsal yapı bakımından farklı plexus dediğimiz bir ağ yapısına sahiptir. Enjeksiyon sırasında bu tehlikeli bölgeye yapılan yanlış enjeksiyon dolgunun akciğere ve kalbe gitmesine neden olabilmekte ve hayati riski oluşturmaktadır."