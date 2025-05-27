Danla Biliç'in kalça dolgusu başına dert oldu: "Birçok ülkede yasak; akciğere, kalbe yayılabilir"
Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı dolgunun kaburgasına kadar çıktığını açıkladı. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Eskalen, kalça dolgusunun dünyada birçok ülkede uygulanması yasak olduğunu söyledi, "Yanlış enjeksiyon dolgu akciğere hatta kalbe kadar gidebilir" diye uyardı.
Haber: Aydan Durak/ntv.com.tr
Dolgu, botoks gibi estetik işlemler sıklıkla yaptırılıyor ve sosyal medyanın da etkisiyle bu işlemlere talep artıyor.
Yaptırdığı estetiklerle konuşulan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı dolgunun kaburgasına kadar yayıldığını ve doktoru Bülent Cihantimur'un bu işlemi yaparken uygulamanın risklerine değinmediğini iddia etti. Hatta takipçilerine "kalça dolgusunu asla yaptırmayın" dedi.